La botica no está abierta para todos [ANÁLISIS]

La crisis que enfrenta Fuerza Popular no solo tiene un flanco judicial, sino también político. Los últimos hechos han generado deserciones, delaciones y fricciones dentro de la bancada fujimorista. Esta crisis interna supone que existen dos grupos dentro de la bancada. Uno de ellos lo integran los congresistas más cercanos a Keiko Fujimori , con mayor poder dentro del grupo parlamentario, quienes hacen las coordinaciones directamente con la lideresa, como quedó de manifiesto en el grupo de chat denominado La Botica.

El otro grupo estaría conformado en su mayoría por congresistas del interior del país, con escasa influencia en las decisiones de la bancada y limitada exposición mediática y, en algunos casos, en desacuerdo con las decisiones de la cúpula.

Para confirmar esta hipótesis, se analizó la interacción de los congresistas de Fuerza Popular a través de la presentación de proyectos de ley. El resultado es elocuente.

Como se sabe, todo congresista que quiera presentar un proyecto de ley debe recabar la firma de al menos cinco congresistas que avalen su iniciativa, lo cual podría indicar cercanía. El gráfico muestra que cada congresista es un nodo que interactúa con otros nodos: se buscan para firmar y avalar proyectos de ley. El tamaño indica su producción legislativa y el color indica los grupos de congresistas que interactúan más frecuentemente. A través de este análisis, se pudo identificar los equipos o comunidades formadas al interior de Fuerza Popular.

El gráfico indica claramente la presencia de tres grupos. Así encontramos la comunidad naranja, la morada y la verde.

El equipo naranja está integrado por la mayoría de los integrantes de La Botica: Letona, Salgado, Alcorta, Chacón, Beteta, Bartra, Reátegui y Becerril, pero también voces altisonantes y mediáticas como Carlos Tubino, Miguel Torres, Octavio Salazar y Yeni Vilcatoma, quien a pesar de haberse reintegrado recientemente al fujimorismo, nunca dejó de interactuar con esta comunidad de FP allegada a Keiko Fujimori. El caso de Luis Galarreta es particular porque, si bien es miembro de La Botica, su nombre no aparece puesto que en la mayor parte del tiempo analizado fue presidente del Congreso y no firmaba proyectos de ley.

Un segundo nivel en esta comunidad lo representan los parlamentarios del grupo morado, en el que también encontramos a miembros de La Botica: Milagros Salazar, Leyla Chihuán y Daniel Salaverry. Estos dos últimos, desde hace tres meses, ocupan la Mesa Directiva y por ello su interacción con otros congresistas para la presentación de proyectos de ley es baja.

Un tercer nivel lo representa el grueso de parlamentarios de Fuerza Popular, la comunidad verde interactúa con mayor frecuencia entre ellos mismos, mientras se ubican en la periferia, alejados de La Botica. Ahí se puede observar al congresista Francesco Petrozzi, quien hace unos días se separó de la bancada, pero también a los congresistas Ushñahua, Ramírez Gamarra y Melgar.

Una posición importante dentro de este grupo la tienen los congresistas Segundo Tapia y Mario Mantilla, también miembros de La Botica. Ellos podrían tener una función articuladora entre los congresistas cercanos a Keiko Fujimori y aquellos incómodos con el estilo parlamentario que la misma lideresa ha dicho que desea cambiar.

La hipótesis de la división de grupos queda confirmada desde el punto de vista de este análisis. Existe un grupo cercano a Keiko Fujimori separado de la gran mayoría de congresistas fujimoristas. Un aspecto para reflexionar ahora que la líder en apuros ha convocado a la reestructuración de su partido.