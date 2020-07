El excongresista Richard Arce se pronunció ayer en contra del otorgamiento de un bono de instalación de S/15,600 a los congresistas de la República que residen en Lima y Callao debido a que, precisó, ese dinero es para solventar los costos de traslado de los nuevos parlamentarios a la capital de la República.

“Por un tema ético y moral, los parlamentarios de Lima y Callao no debieron haber cobrado. Ese monto para gastos de instalación se debe dar cuando realmente hay un traslado de residencia por parte del congresista. Muchos que son de provincias, incluso, no hacen ese traslado y siguen viviendo en sus regiones ya que, además, tienen pasajes gratis. Si queremos ser objetivos y responsables, el pago de instalación no debería ser para los congresistas que representan a Lima y Callao”, insistió.

De acuerdo a un informe suscrito por el jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, el 6 de abril pasado, el referido bono es estrictamente “una subvención para los gastos por cambio de colocación que conlleva el trabajo de los congresistas y sus familias a la sede de las sesiones del Congreso en la ciudad de Lima”.

“No resulta factible que el monto recibido para gastos de instalación sea donado para una finalidad distinta a la que originó el egreso por la entidad. (...) El apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad por la emergencia sanitaria puede darse por descuento de remuneraciones que sí son de libre disponibilidad, o como una suma de dinero del patrimonio del congresista, desligada de los gastos por instalación recibidos”, subrayó.

Arce, además, cuestionó que algunos congresistas hayan destinado el bono a donaciones a título personal. En ese contexto, resaltó la decisión de la legisladora del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, de devolver el monto al Tesoro Público, debido a que ella lo destinó a una donación, y añadió que lo mismo debería hacer su colega de Podemos Perú, Cecilia García. “Supuestamente también ha hecho labor social; ese es un simple pretexto para lavarse la cara con la población. Ese dinero no es para hacer actividades sociales o altuistas”, manifestó.

