El primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, informó a Perú21 que la Mesa Directiva de ese poder del Estado ha solicitado un nuevo informe legal sobre los alcances del llamado bono de instalación que se le otorga a los 130 parlamentarios al inicio de su período.

“Me he enterado, a través de los medios de comunicación, de la existencia de un informe legal que determina que ese bono no se puede utilizar para actividades distintas (donaciones). La persona que lo elaboró ya no trabaja en la institución, por eso, como Mesa Directiva hemos pedido un nuevo informe al área correspondiente”, explicó el legislador de Alianza para el Progreso.

Como se sabe, de acuerdo a un documento de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, fechado el 6 de abril y dirigido al entonces oficial mayor del Congreso Giovanni Forno, el referido bono es “una subvención para los gastos por cambio de colocación que conlleva el trabajo de los congresistas y sus familias a la sede de las sesiones del Congreso en la ciudad de Lima”. Por lo tanto, en opinión del jurista Enrique Ghersi no tendría por qué beneficiar a los parlamentarios de Lima y Callao.

Asimismo, el informe legal refiere que “no es factible” destinar ese dinero para otros fines distintos, pese a lo cual varios legisladores de distintas bancadas reconocieron públicamente que donaron el dinero que equivale a una remuneración mensual de S/15,600, según acuerdo de la Mesa Directiva de marzo pasado.

Consultado al respecto, Valdez no respondió si, en su opinión, deberían modificarse los términos en que se entrega este bono. Dijo, en cambio, que esperarán conocer el informe legal respectivo y a partir de ahí, remarcó, “todo es revisable”.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Cobrador de bus trabaja con la mascarilla mal puesta-DIARIO OJO