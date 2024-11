Boluarte y Petroperú: giro a la izquierda

La designación de Óscar Vera Gargurevich como gerente general de Petroperú es temporal, precisó un comunicado emitido por la empresa ayer jueves 14 de noviembre. Ante la andanada de críticas, la institución estatal ha querido poner el parche para contener la ola que se viene. Sin embargo, el mismo día publicó un oneroso aviso publicitario en un diario local, saludando la llegada de presidentes extranjeros al APEC. Como si le sobrara el dinero.

GIRO A LA IZQUIERDA

“Es un empecinamiento con alguien que ya fracasó en Petroperú”, dice Ántero Flores-Aráoz sobre la designación del sindicalista. “Y encima ahuyenta a gente que podría entrar de buena fe. Por eso no generan confianza. Su sola presencia impide tener un directorio potable”, agrega. “¿Quién va a querer entrar a un directorio para estar mal acompañado? Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque inclusive si quieres vender Petroperú tienes que vestir bien a la novia y eso cuesta”. Para Fernando Rospigliosi “es una pésima decisión, un tremendo retroceso, una muy mala señal”. Según el congresista de Fuerza Popular “Vera es un sindicalista, uno de los responsables de esta catástrofe”.

Hay consenso en que esta es una mala decisión. Pero hay muchas teorías que intentan explicar por qué el Gobierno se ha pegado un disparo al pie de esta magnitud.

“Una versión es que sería la cuota con la gente de Vladimir Cerrón y Perú Libre”, teoriza Rospigliosi. “Otra versión es que hay relaciones personales de la señora Boluarte con ciertas personas que le han recomendado a este dúo de Alejandro Narváez (presidente de Petroperú) y Vera”. El expremier Flores-Aráoz se inclina por la segunda tesis. “Debe ser más por amistad que por ideología”, sugiere Ántero. “Porque la presidenta ya dio un viraje. Daría la impresión de que alguien pidió un favor o es por amistad. Pero con esto no caminas”. Una tercera tesis sugiere que es la presión de los influyentes sindicatos de Petroperú. “Dina Boluarte ha cedido a los sectores estatistas de izquierdosos de su gobierno, a los sindicatos de trabajadores…”, reflexiona Jorge del Castillo. “Puede ser cuota partidaria y también presión del sindicato, puede ser las dos cosas”, desliza el expremier. Sobre todo considerando que Vera es militante de APP (Alianza para el Progreso). “Los de APP dicen ‘él no tiene nada que ver con nosotros’, pero también dijeron ‘el ministro de Salud no tiene nada que ver nosotros’ y ‘el candidato a Contralor no tiene nada que ver con nosotros’…”, recuerda Del Castillo. “APP está metido en el gobierno, es el partido del gobierno, a falta de un partido propio”, sentencia.

Sea por amiguismo, cuotas partidarias o presiones sindicales, hay quorum en la opinión pública: es un grave retroceso. Ideológicamente, es percibido como un retorno a los orígenes izquierdistas. “Pero es una izquierda tonta”, precisa Del Castillo. “Es una izquierda estatista y estática. Si fuera una izquierda inteligente no habría nada que decir”, dice en comparación con países donde las empresas estatales están en azul. No se trata solo de una mezcla de intereses, sino sobre todo la incompetencia de la presidenta para buscar gente eficiente y competente. “Si no lo hace para el gabinete, menos lo va a hacer para las empresas del Estado”.

En esa lógica, la izquierda estatista hace mal en equiparar el concepto de una ‘empresa estratégica’ con una empresa ineficiente. Estratégico sería en todo caso el recurso, pero no la empresa. “Pero en general el petróleo ha perdido un enorme peso”, cuestiona Del Castillo. “Hoy en día la generación de energía eléctrica del Perú se distribuye entre la hidroeléctrica y el gas natural, que no está manejado por Petroperú”, agrega. “Y el petróleo en sí está en retirada”, sobre todo para un país productor de cobre para carros eléctricos. “Hay salidas imaginativas, alianzas público-privadas… Mantener esa majadería de visión estatista es mantener un elefante para sacarnos más plata, es una visión obsoleta de las cosas”, finaliza.

TENER EN CUENTA

“El directorio que presidía Oliver Stark parecía en camino a una reestructuración”, dice Rospigliosi.

“El plan de Stark era bastante potable y lógico”, recuerda Flores-Aráoz.

“Ya bastante error fue Talara. US$7 mil millones para procesar 80 mil barriles cuando se produce la mitad”, dice Del Castillo.