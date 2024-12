Dina Boluarte tras asesinato de niña en VMT propone abrir el debate de la pena de muerte

Tras condenar enérgicamente el asesinato de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo, la presidenta Dina Boluarte propuso abrir el debate de la pena de muerte para los criminales que cometan este tipo de delito.

"Es un hecho infame y doloroso que nos muestra como sociedad hay mucho trabajo por hacer", dijo Boluarte, quien extendió sus condolencias a la familia de la menor que fue asesinada y pidió un minuto de silencio.

La presidenta de la República participa esta mañana en la ceremonia de inauguración del nuevo sistema de comunicación satelital de la Fuerza Armadas (FAP) En la Base Aérea Las Palmas (Surco).

Boluarte hizo un llamado a las autoridades de justicia, a la Fiscalía, y al Poder Judicial, que tomen medidas para no permitir que "estos criminales sigan en las calles".

"No debemos tener contemplación para quienes se atreven a tocar a nuestras niñas. Es momento que antes hechos de esta magnitud planteemos medidas drásticas", dijo Boluarte, tras mencionar que la Policía también debe tomar acciones. No obstante, no se ocupó de la denuncia de la familia contra los agentes de la comisaría de José Gálvez en VMT, quienes se negaron a atender el pedido de los padres de la menor.

INTERVIENEN COMISARÍA

La tarde de ayer, el Ministerio del Interior informó que se ha intervenido la mencionada comisaría por negarse a recibir la denuncia de la desaparición de la pequeña, a la que posteriormente se encontró sin vida.

A través de un comunicado, la institución aseguró que "no habrá espíritu de cuerpo, caiga quien caiga".

"Por disposición del ministro Juan José Santiváñez, personal de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior interviene la comisaría de José Gálvez, en Villa María del Triunfo, para investigar una presunta omisión de funciones por parte del personal policial en relación a la denuncia por la desaparición de una menor de edad con subsecuente muerte", se lee en el documento.

Este martes, durante el velorio de la niña, los padres insistieron en cuestionar a los efectivos policiales que no los apoyaron. Según un reporte de RPP, no han recibido ningún contacto del Ministerio del Interior.

Además del confeso asesino, hay dos hombres involucrados en este terrible crimen.

