Boluarte a sus críticos: “Tomen Hepabionta y trabajemos por el Perú”

La presidenta Dina Boluarte sigue aprovechando sus eventos oficiales para atacar a sus detractores. En un nuevo intento por recuperar la poca credibilidad que tiene ante la población, la mandataria utilizó su discurso para dar repaso a los “logros” de su gobierno y dirigió sus críticas, otra vez, a quienes, según ella “se oponen al desarrollo del Perú”.

“Ellos que todavía insisten en sus posiciones ideológicas, anarquistas, violentistas, dejémoslo con sus hígados enfermos a un costadito y sigamos avanzando en la meta y en la visión que tenemos como país. Los que andan con su hígado enfermo, tomen hepabionta y trabajemos por el Perú”, dijo la jefa de Estado.

Durante la ceremonia de inauguración del Roadshow: Inversiones en Turismo, la jefa de Estado recalcó la mejora económica del país durante su gobierno, para de inmediato enfilar sus ataques contra sus opositores, recordándoles que su gobierno no se atribuye los logros ajenos.

“Algunos de estos detractores afirman que nos atribuimos logros ajenos. No entiendo, la que habla es la presidenta, aquí esta la ministra de Turismo, los gobernadores, todos trabajamos. ¿A quién debemos atribuirle los resultados? A los que trabajamos, ¿o acaso acá hay extraterrestre que están dirigiendo los destinos del país?”, señaló Boluarte, en una declaración que parece ir acorde con su desaprobación de otro planeta.

La mandataria dedicó largos minutos a sus críticos. “Ya no saben qué más decir para quitarnos el crédito, el esfuerzo, el amor, el cariño que le ponemos a cada cosa que hacemos diariamente... hay quienes intentaron sembrar la desestabilización y se oponen al desarrollo del Perú porque no quieren que nuestro país avance, yo no entiendo esos corazones, cuando debemos de unirnos todos en un solo corazón para seguir buscando el desarrollo y el crecimiento”, indicó.

