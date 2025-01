Boluarte explotó contra Otárola: "Tuvo que agarrarse de las faldas de una mujer"

Estalló. Dina Boluarte no se guardó nada y disparó contra su expremier, Alberto Otárola, calificándolo de "cobarde" por declarar ante el Congreso de la República que la mandataria se sometió a una cirugía estética a mediados del 2023.

“Aquel exfuncionario que dijo eso en el Congreso de la República fue tan cobarde de no responder los cuatro puntos de agenda para lo cual fue citado y tuvo que agarrarse de las faldas de una mujer, cuando él sabía que mi salud respiratoria no era de ese día”, expresó en referencia a Otárola.

Asimismo, la mandataria señaló que dicha operación fue por una rinitis crónica, que presuntamente padece desde el 2011. Esto en la ceremonia de inicio de la obra de la nueva avenida Tomás Valle en el Callao.

“Vengo sufriendo años de rinitis crónica, desde el 2011 en adelante, y allí está en la historia clínica que le he dejado a la fiscal de la Nación. Y aún lo que no sabe, y se lo he dicho a la fiscal, es que mi responsabilidad de no dejar un instante mi trabajo como presidenta tuve que internarme en las horas nocturnas del 28 de junio, utilizando las horas de mi sueño como cualquier mortal tiene”, agregó.

En ese sentido, indicó que ingresó en la noche del 28 de junio aún sabiendo que al día siguiente era feriado, 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, y al día siguiente, viernes 30, era feriado largo, por lo que no se ausentó de sus labores 12 días como se ha especulado.

“Yo ingresé en la noche del 28 de junio para hacer uso, 40 minutos, con anestesia local, para que me pudieran corregir el tabique desviado que tenía y los cornetes crecidos que no me dejaban respirar, y cada vez que iba a provincia a trabajar me ahogaba y me asfixiaba, y de eso tenían conocimiento mis ministros. Nunca dejé de trabajar”, indicó.

