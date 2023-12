La presidenta Dina Boluarte defendió la contratación de otro amigo de su hermano Nicanor, al que benefició en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) con contratos valorizados en 35 mil soles. La mandataria señaló que Víctor Torres Merino cumplía con el perfil requerido y que no veía nada ilícito en su incorporación a esa cartera de la que ella era ministra, en mayo de 2022.

“¿Dónde está el problema? ¿Acaso porque es amigo del doctor Nicanor Boluarte? ¿O por qué yo era ministra? Yo no estaba enterada de que lo habían contratado, por ejemplo”, dijo Boluarte ante la denuncia hecha por el programa Panorama.

Según el dominical, Torres, amigo apurimeño del investigado hermanísimo de la jefa de Estado, prestó servicios como capacitador en gimnasia laboral para un programa del Midis.

“Dijeron tendenciosamente que el profesional no había cumplido con sus entregables. A raíz del anuncio, yo solicité al ministro Demartini que me informara y el profesional en su oportunidad cumplió con cada uno de sus entregables, y me entero de que había hecho ocho talleres en una oportunidad, seis talleres en otra oportunidad; que favoreció para que el personal del programa País pudiera tener mejor rendimiento. Pregunto yo a la prensa: ‘¿Dónde está lo ilícito?”, se preguntó la jefa de Estado.

Además de la cercanía entre Torres Merino y la familia Boluarte, la Contraloría ha revelado irregularidades en las contrataciones. Entre ellas, que Merino realizó 4, y no 7, talleres como se tenía previsto.

Pero Merino no es solo un amigo con beneficios. También es fundador de Ciudadanos del Perú, el partido político que Nicanor Boluarte viene impulsando para participar en las elecciones de 2026.