Boluarte culpa a Pedro Castillo de crisis económica: "Recibí un país quebrado"

La presidenta Dina Boluarte se refirió al estado de la economía peruana en los últimos años y arremetió contra el expresidente Pedro Castillo, a quien culpó de las bajas cifras en este aspecto durante una actividad oficial en la provincia piurana de Morropón, en Piura.

Pese a haber sido parte de ese mismo gobierno, Boluarte no dudó en culpar a Pedro Castillo de inacción durante su breve mandato y de recibir un país "quebrado".

“Todos sabemos que el año 2023 estuvimos en recesión en nuestra economía, eso no es responsabilidad de la presidenta Boluarte. Hemos recibido un país quebrado producto de año y cinco meses de inacción que el país se iba de quiebra”, declaró.

“Me dirán que yo era parte de ese gobierno; efectivamente, estaba en calidad de vicepresidenta y ministra de Estado. Pero ¿qué hago si el presidente no escucha cuando se le habla? O cuando se le habla, le entra por acá y le sale por acá, y no le queda en la cabeza. No era mi responsabilidad”, agregó.

Como se sabe, el mandato de Pedro Castillo se caracterizó por una serie de escándalos de corrupción e inacción en varios aspectos clave que culminaron de manera abrupta con su intento de golpe de estado el 7 de diciembre de 2022 cuando anunció la disolución del Congreso.

Este fallido intento de tomar el control de todos los poderes del Estado, pero que no fue acatado por ninguna autoridad del gobierno, lo llevó a ser detenido y encarcelado a la par que su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumía el cargo de presidenta del país.

