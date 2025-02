Boluarte, Congreso y la Policía: los mayores culpables de la inseguridad

El país vive amordazado por la criminalidad. Las balas y los explosivos van y vienen. Los crímenes son parte del día a día en este Perú desprotegido, cuyo Gobierno –en estado de negación y sin saber qué hacer desde el primer día de su gestión— ha resignado a sus ciudadanos a la inseguridad absoluta. Mientras, el país parece acostumbrarse a convivir a la fuerza con el sicariato y la extorsión que avanzan a paso firme con las leyes que aprueba el Congreso.

En este complicado y sangriento escenario los peruanos apuntan a los culpables de este infeliz momento y consideran que, precisamente, la presidenta Dina Boluarte, con 56%, y el Legislativo, con 42%, son los principales responsables de los problemas de inseguridad que vive el país, según revela la última encuesta realizada por Ipsos para Perú21.

También son referidos como responsables de la inseguridad la Policía Nacional (37%), los fiscales (32%), el Ministerio del Interior que lidera Juan José Santiváñez (29%), los jueces (29%) y los alcaldes (19%).

Imagen

“La respuesta corresponde a una percepción bastante precisa de la población”, señala el exministro del Interior Carlos Basombrío.

“La principal responsabilidad de la lucha contra el delito es del Gobierno y quien lo encabeza es la presidenta de la República. Si a esto se suma quienes señalan a la Policía y al Ministerio del Interior tenemos un paquete que da cuenta de que la principal responsabilidad es del Ejecutivo. Lo del Congreso tiene que ver con un conjunto de normas que se han dado a lo largo de estos años para protegerse a sí mismos en el tema de los delitos de corrupción, creando un conjunto de normas que terminan protegiendo a los propios delincuentes”, explicó el también analista político a Perú21TV.

El penalista Andy Carrión, también en nuestra plataforma de televisión, coincide con Basombrío y señala que la población está haciendo una muy buena lectura de lo que está pasando y tiene claro quiénes son los responsables de esta situación.

“Los peruanos han identificado muy bien el real problema, porque es la Presidencia de la República la que elige de manera autónoma al ministro del Interior y quien coordina las políticas de seguridad ciudadana. Los peruanos perciben también que el Congreso no está aportando, normativamente hablando, en la lucha contra el crimen. El cuadro es muy esclarecedor”, analizó el especialista.

Y sí, la ciudadanía es consciente de lo que pasa. La actuación de sus instituciones en medio de esta ola criminal parece haber decepcionado a los peruanos, indignados aún por una vergonzosa imagen que parece dar fe de cómo algunos malos policías permiten que los delincuentes operen con impunidad en Trujillo. Se ha perdido la confianza en las instituciones. Justamente un 70% desconfía del trabajo de la entidad policial en su lucha contra la delincuencia. Pero es el Congreso en el que más desconfía la gente con un 92%, seguido del Ministerio del Interior con 83% y la Fiscalía con 78%.

Imagen

“La población desconfía ya de todo el sistema de la persecución del delito y eso es absolutamente peligroso. Los peruanos perciben que hay un sistema corrupto dentro de la Policía, que depende del Ministerio del Interior, y sienten que la Fiscalía no ha luchado contra la verdadera criminalidad, no ha concentrado sus esfuerzos realmente en aquellos delitos que afectan al común de los ciudadanos. Advierten que no existe un control de la criminalidad y esto es un problema gravísimo, pues las organizaciones criminales se van a ir multiplicando porque saben que no hay mano dura contra ellos”, dijo Carrión.

CORRUPCIÓN DE POR MEDIO

Pero hay más: según la encuesta de Ipsos la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia (45%) es la principal razón del aumento de la criminalidad en el país. Que el Congreso no apruebe las leyes necesarias para luchar contra la delincuencia (41%), leyes demasiado blandas con los delincuentes (33%), y falta de liderazgo del Ejecutivo en temas de seguridad (26%) son atribuidos también por los entrevistados como algunas razones para que el índice de criminalidad se haya incrementado.

Imagen

“La población tiene una visión bastante más integral del problema que la que tiene el propio gobierno. Pero la primera cosa que la gente constata es la corrupción. Cuando las instituciones que tienen que hacer cumplir la ley trabajan para los delincuentes, la gente siente que en esa corrupción se explica por qué aumenta la criminalidad en el país. La impunidad en este caso de la corrupción es lo que alienta el crimen”, indica Basombrío.

Y mientras la criminalidad se vuelve incontenible e inabordable y el miedo una manera de afrontar los días de terror, los peruanos se inclinan por un Gobierno que imponga mano dura para luchar contra este flagelo así sea a un alto costo. Un 62% de la ciudadanía prefiere un Estado que sea muy duro para combatir los delitos aun a riesgo de que algunos inocentes sean víctimas, mientras un 27% quiere un Estado que respete los derechos humanos aun a riesgo de que algunos delincuentes sean liberados.

Imagen

“Este resultado expresa desesperación. Todos los días matan, todos los días extorsionan y la gente está aterrada por eso. En esa disyuntiva la población dice: “prefiero que algunos que no son, sean detenidos y condenados o los maten, lo que sea. Es desesperación pura y muestra que la gente ya no soporta más”, explica el exministro.

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO