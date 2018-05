El congresista Guillermo Bocángel será interrogado este 11 de mayo por la Fiscalía de la Nación para que esclarezca los videos que comprobarían una supuesta compra de votos para impedir la vacancia del entonces presidencial de Pedro Pablo Kuczynski.



La diligencia se realizará en el Congreso de la República. En marzo pasado, la bancada de Fuerza Popular presentó varios videos que evidenciarían que el Gobierno pasado compró legisladores para quedarse en el poder.

En uno de los denominados ‘Kenjivideos’ aparecen los parlamentarios Kenji Fujimori, Moisés Mamani, Bocángel y Alexei Toledo, asesor de Fujimori en una presunta negociación.

En las conversaciones se ofrecen obras del Estado para la región de Puno a cambio de que Moíses Mamani se pase a las filas del menor de los Fujimori.



Acá parte del diálogo:



Kenji Fujimori: ¿Qué es lo que tú quieres? Obras para tu región, desarrollo, progreso…



Guillermo Bocángel: Y justo hemos aprobado eso. Hoy día, ahorita, la ampliación, esto es lo último que hemos aprobado, las ampliaciones para que ellos puedan poner las obras…



Kenji Fujimori: A los que han votado a favor de la vacancia, a todos ellos les han cerrado las puertas, los han golpeado.



Alexei Toledo: No lo van a poder vacar y al presidente, una vez que no lo vaquen, se va a quedar hasta el 2021. Los que van a trabajar con él vamos a ser nosotros porque él no tiene congresista en Puno.



Guillermo Bocángel: Ellos por qué están preocupados ahorita, porque han tenido 86, o sea con esa gente no han llegado. Del Apra, mínimo dos, que es Luciana y Del Castillo, no van a votar; en Acción Popular mínimo dos, Román y Del Aguila no van a votar, ya hay cuatro; de APP son seis, ya son 10, Vieira ya son 11, hay un rojo fijo, doce, hay doce. Dieciocho de ellos y 18 de nosotros, 36, más 12, 48; con 43 ya no lo vacan, tenemos cinco. Ah… y más Vieira, 6 y contaría para convencer a Benicio (Ríos de APP). Benicio va a ir conmigo donde Bruno (Giuffra) el día lunes o martes, quiere tener presupuesto para abril, mayo, junio para su proyecto para el túnel de la Verónica, siquiera 5 o 6 millones para el estudio.



Kenji Fujimori: Por eso en la vida hay que tomar decisiones difíciles.

(…)



Moíses Mamani: Tengo miedo por mí, que me persiga la Fiscalía…



Kenji Fujimori: ¿Por qué te va a perseguir la Fiscalía si vas a tener de tu lado al gobierno?



Alexei Toledo: Debería estar persiguiendo a Fuerza Popular…

A nivel congresal, Bocángel, legislador no agrupado parte del bloque de Kenji Fujimori, ha sido incluido en un proceso constitucional de desafuero por la misma razón.

Esta pesquisa también incluye al ministro de Transportes, Bruno Giuffra, a los legisladores no agrupados Kenji Fujimori y Bienvenido Ramírez, y al congresista Moisés Mamani, de Fuerza Popular. Perú21 intentó comunicarse con Bocángel pero su teléfono se encuentra apagado.