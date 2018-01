Este miércoles, el congresista Kenji Fujimori se reunió con los otros nueve miembros de Fuerza Popular (FP) que, junto a él, votaron por la abstención y frustraron la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ellos son Maritza García , Guillermo Bocángel, Estelita Bustos, Sonia Echevarría, Clayton Galván, Marita Herrera, José Palma, Bienvenido Ramírez y Lizbeth Robles.

Este bloque liderado por Fujimori acordó en la cita plantear cuatro propuestas "fundamentales" a la bancada de FP, cuya aprobación será crucial para garantizar su permanencia en la tienda naranja, informó Maritza García a Perú21.

"Son condiciones que Kenji Fujimori está anteponiendo para seguir trabajando juntos", dijo García. Los pedidos serán presentados en la reunión de bancada anunciado para la próxima semana. "Siempre y cuando nos inviten porque estamos bloqueados de todo los medios de comunicación con ellos", agregó la congresista.

CONDICIONES

La primera condición que planteará el bloque de Kenji Fujimori será una reestructuración en Fuerza Popular. "Reconciliación = Reestructuración", escribió Fujimori en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, se pedirá la separación de Pier Figari y Ana Vega, asesores de Keiko Fujimori, pero, además, que se cambie a los "coordinares nacionales y regionales" del partido.

"Estos coordinadores fueron elegidos a dedo. La elección debe ser por el voto popular, para que se respete la democracia partidaria. Hay una carencia de democracia en Fuerza Popular, ese ha sido el punto de quiebre que ha dado lugar a la votación en abstención de los diez congresistas", anotó Maritza García.

La parlamentaria añadió que se pedirá a la bancada "que se escuchen las voces de las minorías".

La otra condición del grupo será "que se levante la sanción impuesta contra Kenji Fujimori". Recordemos que la bancada naranja aún no resuelve la apelación que el menor de los Fujimori presentó contra la suspensión por 120 días que le impuso el comité disciplinario de FP en noviembre de 2017 por presuntos actos infraternos.

En esa misma línea, García indicó que también se pedirá que la bancada de Fuerza Popular no abra un proceso disciplinario contra los diez legisladores que se abstuvieron en la votación de la vacancia.

"Hemos llegado a la conclusión de que no se puede aperturar ningún proceso disciplinario por la abstención porque fue un voto democrático y de conciencia. Además, no hubo ningún acuerdo. Si bien es cierto que hubo una reunión en la bancada para tratar el tema, no hubo ninguna votación. Entonces de qué desobediencia se puede hablar", razonó la legisladora.

Finalmente, se planteará que el ex presidente Alberto Fujimori sea un "consejero" de la bancada de Fuerza Popular. "Debido a su edad no va a poder hacer política como antes, pero será muy útil para nosotros. Sobre todo para los congresistas nuevos, para que le transmita la experiencia que tiene como ex mandatario", expresó García.

NEGOCIACIONES

Por otro lado, la congresista por Piura reveló que cinco de los congresistas del bloque de Kenji Fujimori "han sido llamados" por otros colegas de la bancada de FP para "recuperarlos".

"Están buscando destruir este bloque de diez para conservar su mayoría. Están llamando a cinco de los diez para recuperarlos. Los que han recibido las llamadas han dicho en la reunión que la única forma de conversar será a través de Kenji Fujimori, como nexo. A nosotros no nos pueden llamar uno por uno. Lo que quieren es recuperar su fuerza. No lo vamos a permitir", apuntó García.

Pero las negociaciones también se darían a la inversa. De acuerdo a García, hay parlamentarios que están llamando al menor de los Fujimori para incorporarse a su grupo.

"Estamos evaluando la incorporación de nuevos congresistas. Estamos viendo que no sean infiltrados, sino que tengan la misma ideología política que Kenji Fujimori", expresó. Según una fuente de FP, serían alrededor de 15 los legisladores que buscan sumarse al equipo del hermano de Keiko Fujimori.

"La separación de la bancada es una opción que no está descartada. Sería muy saludable la unión, pero eso dependerá de la familia Fujimori. Espero que escuchen nuestras propuestas. Todo nuestro trabajo es en bloque, estamos más unidos que nunca", dijo Maritza García.