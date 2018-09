Blindaron al 'Club de la Construcción': Fiscal de equipo especial denuncia pérdida de evidencias

Rocío Balbín, fiscal del equipo especial anticorrupción que ve todos los casos de Lava Jato, denunció que se quiso blindar al Club de la Construcción , la presunta organización criminal conformada por poderosas empresas que operaba ilegalmente para ganar millonarias licitaciones mediante sobornos.

Panorama informó que la fiscal acaba de denunciar ante Control Interno del Ministerio Público la pérdida de 16 evidencias recogidas durante un mega allanamiento a una de las empresas que conformaba este grupo.

¿Qué pasó? En enero, los fiscales llegaron hasta este lugar las instalaciones de la empresa Andrade Gutiérrez. Después de varias horas incautaron 16 importantes pruebas para el caso. Sin embargo, al momento de realizar la trasferencia de documentación por la salida de Hamilton Castro y varios fiscales provinciales, los hallazgos en la constructora brasilera desaparecieron, no estaban, se perdieron.

Según el acta de allanamiento la diligencia empezó a las 10 y 30 de la mañana y duró seis horas y media. En total en las oficinas de la constructora brasilera se recogieron 16 muestras para investigar. Estuvieron presentes los fiscales del equipo especial, policías y abogados de la empresa. De acuerdo con la fiscal, el 12 de enero todas estas evidencias ingresaron a la bóveda del equipo especial.

Luego que se separara al fiscal Hamilton Castro de su cargo y el primero de agosto el fiscal Paucar renuncia en medio de un escándalo, empezó la transferencia de los documentos a la nueva gestión del fiscal Juárez. Rocío Balbín llevaba un registro detallado del expediente del Club de la Construcción. Conocía muy bien el material.

Por eso, antes de firmar el acta de entrega que le pidió el fiscal a cargo Fred Valdivia, revisó todo y advirtió que prácticamente le estaba diciendo a su nuevo jefe que en ese inmueble no se había incautado nada.

"Yo no puedo permitir esto. Independientemente estoy comprometida con mi país, con mi institución y esto no lo puedo pasar por alto y no puedo ser partícipe de algo ilícito", señaló la fiscal Balbín a Panorama.

"Yo tenía el escaneado de todas las actas de allanamiento de cada uno de los inmuebles porque es el material con el que trabajamos para continuar con los actos de investigación. Cuando yo comparé el acta de allanamiento con el cuadro donde pretendía inducirme al error el señor Fred Valdivia vi 16 hallazgos", señaló.

"He buscado por todos lados y no he encontrado esas 16 muestras. Las 16 evidencias de Andrade Gutiérrez no estaban en la bóveda. Habían desaparecido. Si firmaba el documento enviado por Valdivia, sería como si nunca hubiesen existido. Las pruebas se esfumaban con una rúbrica", sostuvo Rocío Balbín.



¿Cómo operaba el 'Club de la Construcción'?

La Fiscalía había determinado el mecanismo del Club mediante tres componentes: las empresas nacionales y extranjeras, el lobista Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña, quien era el representante de las empresas ante el funcionario público y entregaba el nombre de la empresa que debía ganar y recababa la coima, y Carlos García Alcázar, ex asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Ollanta Humala. Él lograba que la empresa designada por el club para ganar.