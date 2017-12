Bienvenido Ramírez tildó de "sinvergüenzas" y "doble cara" a colegas [VIDEO]

El legislador Bienvenido Ramírez , tildó de "sinvergüenzas" y "doble cara" a sus colegas de la bancada de Fuerza Popular por criticar al ex mandatario indultado, Alberto Fujimori .

Tras ser consultado por la prensa sobre los colegas que cuestionaron a Fujimori, el congresista dijo que eso es ser "doble cara, doble moral. Uno tiene que defender sus ideales hasta la muerte peor no dar un mensaje hacia una semana atrás y hoy dando otro mensaje".

Bienvenido Ramírez aseguró que no ha existido ninguna reunión con la bancada de Fuerza Popular y que, particularmente, no se siente representado por el vocero alterno, Héctor Becerril.

"Yo no voy a renunciar siempre de pie nunca de rodillas. si me expulsan que me expulsen por haber apostado por la gobernabilidad y por el Perú", dijo Ramírez en diálogo con la prensa tras visitar a Alberto Fujimori en la clínica Centenario.