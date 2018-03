El legislador del bloque de Kenji Fujimori , Bienvenido Ramírez , se disculpó públicamente con el país y las instituciones del gobierno tras aparecer ofreciendo obras del Estado a cambio de obtener votos para evitar la vacancia presidencial.

"Me disculpo con el pueblo peruano (...) Me someteré a todas las investigaciones y colaboraré con la Fiscalía", se defendió el congresista no agrupado en diálogo con Canal N.

Reiteró que cuando dijo que "puso" autoridades en puestos claves de instituciones solo se trataba de una "fanfarronería y un desliz" porque era amigo de Mamani y no pensó que era grabado de forma "malintencionada".

Bienvenido Ramírez tildó los videos como "una emboscada y un complot", pues asegura que se trata de grabaciones editadas que no se ajustan a la realidad.

Bienvenido Ramírez se pronuncia tras renuncia del presidente PPK. (Canal N)

DENUNCIÓ A MOÍSES MAMANI

El legislador también denunció ante la Fiscalía al ex colega que lo grabó, Moíses Mamani, a Modesto Figueroa y al jefe de seguridad del Congreso, Walter Jibaja Alcalde.