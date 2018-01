Bienvenido Ramírez a Fuerza Popular: "A mí nadie me da órdenes" [VIDEO]

Bienvenido Ramírez , congresista de Fuerza Popular , se pronunció sobre el comunicado que el partido envió a sus parlamentarios en el cual los exhorta a declinar cualquier invitación para formar parte del Ejecutivo en el llamado "gabinete de la reconciliación".

Comunicado del Comité Ejecutivo Nacional - CEN de Fuerza Popular pic.twitter.com/BeEMKYtXmv — Fuerza Popular PERÚ (@PFuerzaPopular) 4 de enero de 2018

"A mí nadie me da órdenes, yo voy a cumplir el fiel mandato y a tomar algún cargo cuando el corazón y la mente me lo admita y representando a quienes me eligieron", indicó el parlamentario a Exitosa aunque descartó haber sido convocado para la nueva etapa del gobierno anunciada por PPK.

Ante las declaraciones de sus colegas Milagros Salazar y Rosa Bartra de dar un paso al costado si no están de acuerdo con la línea política de FP, el legislador indicó que "lo que dicen es desatinado y desacertado porque ellas no son dueñas del partido. No pueden hablar por todos los parlamentarios de FP", indicó.

"(En FP) en un inicio pidieron que renunciemos, y no lo hicimos. Ahora, si tenemos que someternos a proceso disciplinario que nos informen por qué y que permitan defendernos".

Sin embargo, este no descartó su expulsión del partido naranja. "Si lo hacen, seré bien expulsado porque aposté por la gobernabilidad", agregó el congresista, que conforma el grupo de los 10 legisladores que se abstuvieron de votar por la vacancia presidencial de PPK.

Para el conocido congresista representante de la región Tumbes, la bancada liderada por Keiko Fujimori "no ejerce un obstruccionismo directo" aunque no procedieron correctamente en torno a la vacancia presidencial.

"Cuando, en tan poco tiempo, se dio el tema de la vacancia y el querer atropellar tomando una decisión con el hígado... yo hice lo que el corazón me dictó... yo no me iba a dejar manipular por ninguna orden de nadie", expresó y agregó que continuará en su lucha por el bienestar del pueblo.

"FRANELEAN EL INDULTO"

El legislador también se refirió a la posición tomada por algunos congresistas de Fuerza Popular respecto al indulto al ex jefe de Estado, Alberto Fujimori.



"Habían colegas de mi bancada que no querían el indulto de Alberto Fujimori y no sé por qué hoy (..) franelean saludando el indulto" , precisó durante la entrevista radial.