Bienvenido Ramírez afirma que 'Avengers' formarían otro partido liderado por Kenji Fujimori 

El congresista Bienvenido Ramírez adelantó que él, junto a los otros nueve congresistas de Fuerza Popular que votaron por la abstención de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) , formarían otro partido político si es que son expulsados de la bancada naranja.

Así lo manifestó a Perú21 luego de que se especulara que Kenji Fujimori fuera retirado del partido liderado por su hermana Keiko Fujimori . El rumor trascendió tras las reiterativas faltas y llamados de atención por parte del Comité de Disciplina de Fuerza Popular.

"Si el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncia en contra de la ley antitránsfuga, podemos formar otro partido. No nos pueden prohibir formar otra bancada. Nosotros, lo que hemos hecho, fue un voto de conciencia a favor del pueblo peruano que no quería la vacancia", señaló Ramírez a Perú21.

De acuerdo con el legislador, si el TC no da su brazo a torcer en cuanto a declarar inconstitucional la ley de antitransfuguismo, a estos diez congresistas —autodenominados 'Los Avengers'— le sucedería "algo similar" como lo que ocurrió con la facción que se apartó del Frente Amplio.

"Si el TC sigue pronunciándose en contra de la ley antitránsfuga, esto nos permite algo similar como lo que sucedió con los colegas de Nuevo Perú que se separaron del Frente Amplio", indicó.

En su defensa, Bienvenido Ramírez argumentó que el grupo de los diez colegas parlamentarios están "para apoyar al gobierno de PPK a que culmine su gobierno hasta el 2021".

"Nuestro objetivo siempre fue trabajar por la gobernabilidad, reconciliación y el desarrollo del país que tantos peruanos lo necesita. No queremos odio, rencillas ni soberbia", añadió el legislador.

"TENEMOS LIBERTAD DE EXPRESIÓN"

Consultado por las motivaciones que tendría para congregar otra bancada política, Bienvenido Ramírez sostuvo que el grupo de 'Los Avengers' se encuentra "unido" a pesar que "nos han querido doblegar".

"Nosotros los diez no nos parecemos a aquellos congresistas que querían dominar el partido (de Fuerza Popular), que son pocos, pero que tenían esas intenciones. Se hacían llamar 'los antiguos'. Pero nosotros no queramos estar bajo la orden de ellos", refirió el parlamentario.

Según con lo que expresó a Perú21, "nosotros no estamos para que nos digan 'tienen que votar así'. No somos conejillos de indias, no lo vamos a permitir", agregó.

Bienvenido Ramírez recalcó que no siente que "lo hayan traicionado" pero percibe que "en el grupo de los diez colegas parlamentarios tenemos libertad de expresión y de opinión". "Podemos dar ideas a favor de la gobernabilidad y del desarrolló del país", subrayó finalmente.