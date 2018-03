Bienvenido Ramírez: Acusaciones son producto de la "desesperación" de Fuerza Popular

El congresista Bienvenido Ramírez salió al frente de las acusaciones formuladas por su colega de Fuerza Popular, Moisés Mamani, quien lo acusó de haberle ofrecido, a nombre del Gobierno, proyectos y dinero. Todo ello a cambio de que vote en contra de la moción de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

En declaraciones a la prensa, Ramírez sostuvo que las acusaciones son producto de la "desesperación" y "zozobra" de Fuerza Popular que trata, dijo, de "sembrar incertidumbre e inestabilidad".

E l representante del bloque de Kenji Fujimori acusó a la cúpula de Fuerza Popular de ir "casa por casa" para "amedrentar" a cada uno de sus congresistas y "decirles que tienen que votar".



"Por qué no hacen uso de su conciencia y de la libertad para que ellos den un voto de conciencia pero no un voto forzado; están yendo a los colegas parlamentarios, a los que están en duda, pero no todos, la cúpula, no todos están en esto", refirió.

Ramírez , además, dijo que muchos miembros de su ex bancada están en desacuerdo con la decisión de apoyar la vacancia del mandatario.

En esa línea dijo que este jueves 22 "será la izquierda unida la que le dé un golpe a Fuerza Popular". "Será el mayor gozo de la izquierda: que Fuerza Popular se está desmoronando para el día jueves", subrayó.

"El pueblo no come vacancias, necesita que sus autoridades trabajen por ellos y que sus representantes tengan un voto de conciencia y no presionados"

"Que Becerril se mire al espejo"

Bienvenido Ramírez rechazó igualmente las acusaciones de su ex colega de bancada Héctor Becerril respecto a que él sería uno de los operadores de la corrupción a favor de PPK y que estaría recibiendo prebendas.

" Becerril es el menos indicado para hablar de corrupción, le voy a regalar un espejo para que se mire, es el menos indicado para hablar de corrupción", insistió.