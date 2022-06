Pese a sus reservas sobre algunos alcances de la propuesta, 13 congresistas de la Comisión de Constitución del Congreso aprobaron el dictamen de reforma a la Carta Política del 93 que plantea restituir la bicameralidad.

Con ello hicieron posible que el tema sea elevado al Pleno donde, de acuerdo con el reglamento, deberá ser debatido recién a partir de la próxima semana. Los votos en contra, cinco en total, fueron todos del ala gobiernista: 4 de Perú Libre (PL) y uno más de su todavía aliado Edgard Reymundo de Juntos por el Perú. El no agrupado Víctor Cutipa (exPL) se abstuvo.

La presidenta del grupo de trabajo, Patricia Juárez, atribuyó estos reparos al hecho de que el dictamen condensa numerosas iniciativas legislativas, y agregó que confía en que se podrá lograr consensos a nivel del Pleno. Uno de esos puntos de divergencia es el referido a la reelección inmediata. Según el dictamen, los senadores o diputados podrán ser reelegidos en el mismo cargo de manera inmediata, solo por un periodo adicional. Para los congresistas Adriana Tudela, Alejandro Cavero y Gladys Echaíz, empero, es la ciudadanía la que debe tomar esa decisión en las urnas.

“Es un error (la no reelección). Los congresistas no se autoreeligen, es la ciudadanía la que lo hace”, apuntó Tudela, tras advertir que, en los últimos años, el porcentaje de legisladores elegidos para un siguiente período consecutivo no ha sido superior al 30%. Echaíz, por su parte, reflexionó que si en el actual Congreso “tuviéramos congresistas reelectos, tal vez tendríamos el análisis de lo bueno y lo malo, de lo que se debe o no recoger en la práctica parlamentaria”.

El dictamen precisa también que la Cámara de Diputados tendrá 130 integrantes que deberán tener un mínimo de 25 años, mientras que el Senado contará con 60 miembros no menores de 35 años. Este último punto también fue objetado por la titular de la Comisión de Justicia, Gladys Echaíz, quien replicó que la edad base para senadores debería ser los 45 años.

MOMENTO DE REFORMAS

El abogado constitucionalista Ernesto Álvarez afirmó que la implementación de dos cámaras pondrá fin a esa manipulación que el poder político puede ejercer cuando hay una sola cámara congresal, y comentó que es contradictorio que Perú Libre se oponga a reformar una norma que fue impulsada por Alberto Fujimori y adoptada en la Constitución del 93.

Sostuvo, además, que la reelección parlamentaria debe ser indefinida reivindicándose el derecho que tienen los ciudadanos a postular pero también a elegir.

Pero, ¿es el momento adecuado para toda esta discusión? Para Álvarez, sí lo es. “Si esperamos más tiempo va a ser vista como que se preparan las cosas para que los actuales congresistas postulen al Senado o que se varía la norma con vista a las elecciones. Nada más apropiado que trabajar la reforma política en momentos en que estamos en una crisis, casi un caos, por efecto de las reformas de Vizcarra que fueron inadecuadas”, acotó.

Recordó, asimismo, que de aprobarse la norma en el Pleno por la mitad más uno de los votos y no por los dos tercios (87), esta tendrá que ser sometida a referéndum y eso, recalcó, es un punto a favor.

Sabía que

De acuerdo al dictamen, el número de diputados podrá ser incrementado mediante ley orgánica en relación al incremento poblacional.

Los candidatos a la Presidencia y vicepresidencia de la República podrán ser simultáneamente candidatos a senador o diputado.

El sistema de elección se definirá a través de una ley de desarrollo constitucional.

VIDEO RECOMENDADO

José Luis Gil sobre orden de detención preliminar a exministro de Pedro Castillo