El proyecto de ley del congresista de Fuerza Popular (FP) Kenji Fujimori para que retorne la bicameralidad en el Congreso de la República ha levantado polémica en el ambiente político.

Legisladores de cinco bancadas se han mostrado a favor de la misma. Uno de ellos, el oficialista Gilbert Violeta, manifestó que “complace que, en el fujimorismo, Kenji Fujimori ayude a crear consenso para restablecer el Senado”.

La congresista de Nuevo Perú (NP) Marisa Glave también se mostró a favor al argumentar que “para la calidad de la legislación, sería bueno que tuviéramos dos cámaras, como las que teníamos antes”. Comentó que este tema viene generando consenso en distintas bancadas.

En efecto, otros grupos parlamentarios coincidieron en las ventajas de esta propuesta, como Javier Velásquez Quesquén, del Apra, quien resaltó que el proyecto del congresista Fujimori “va en la línea de una reivindicación histórica del fujimorismo con la constitucionalidad peruana”.

Velásquez consideró acertado que la propuesta plantee que el presidente de la República solo pueda disolver la Cámara de Diputados y no la de Senadores.

La iniciativa legislativa también fue respaldada por el vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Villanueva.

“Está demostrado que el sistema unicameral ha sido una fábrica de leyes sin calidad. Es importante tener nuevamente una Cámara de Senadores que ayude a reflexionar”, dijo.

Por otro lado, el congresista de Acción Popular (AP) Yonhy Lescano sostuvo que, aunque la norma está mal planteada –dice que 100 diputados y 30 senadores no representarán a los 30 millones de peruanos–, el partido de la lampa siempre apoyó la bicameralidad.

No solo los legisladores se mostraron a favor de retornar al Senado. Un miembro del Ejecutivo, como la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, coincidió en que aquello “mejoraría la confianza en la población”.

Choquehuanca, quien también es parlamentaria, consideró que dos cámaras permitirán que haya “un mayor filtro” que haga posible la creación de mejores leyes en favor de la ciudadanía.

EN DESACUERDO

En contra de la propuesta se mostró el parlamentario del Frente Amplio (FA) Jorge Castro, quien cuestionó que se diga que con el retorno de los senadores se volvería a tener mejores leyes.

“Si antes todo estaba bien, ¿cómo es que el país nunca se desarrolló? A la luz de los hechos, no es válido decir que con dos cámaras funcionábamos mejor”, aseveró.

Aunque el proyecto de Fujimori aún no ha sido evaluado en el interior de su bancada, ya tiene el voto en contra de su vocero alterno, Héctor Becerril.

Este cuestiona que “independientemente de que cause gasto o no, el tema es qué podría hacer una Cámara de Senadores que no puede hacer el actual modelo unicameral. No lo considero necesario ni importante”.

“Yo no he escuchado alguna razón que, por lo menos a mí, me convenza. Sinceramente, no. Obviamente se evaluará, pero yo tengo una posición”, agregó.

Dato aparte es que, en enero de este año, la ex presidenta del Congreso Luz Salgado declaró a la prensa que sí veía con “simpatía un pequeño Senado”. “Es importante empezar esta discusión de un pequeño Senado para una próxima reforma electoral, que es una de las tareas pendientes que tenemos”, agregó Salgado.

La propuesta de ley de Kenji Fujimori deberá ser presentada al vocero titular del fujimorismo, Daniel Salaverry, que tendrá que decidir si pasa a comisiones para su debate.

EL PROYECTO

La propuesta de ley del menor de los Fujimori –que contiene 24 páginas– plantea el regreso de un sistema bicameral, que había sido anulado por su padre, Alberto Fujimori, luego del autogolpe de 1992.

La primera cámara, la de Diputados, estaría compuesta por 100 miembros, y tendría como responsabilidad velar por el respeto de la Constitución y realizar controles normativos al Ejecutivo.

La segunda cámara es la de Senadores y tendrá 30 integrantes. Esta estará a cargo de revisar los proyectos de ley de la Cámara de Diputados, elegir al defensor del Pueblo y al contralor general, ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y, además, censurar o negar la confianza a los ministros o al mismo gabinete. Este proyecto se suma a otras iniciativas que ya se habían presentado.

DATOS:

* En 2013, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, brindó declaraciones en contra del regreso de la bicameralidad. “Yo no creo que el pueblo esté de acuerdo”, dijo.

* En la propuesta de Kenji, se lee que la Cámara de Senadores puede negar hasta tres veces la confianza de un Consejo de Ministros.

* De suceder ello, el presidente de la República queda facultado a cerrar solo la Cámara de Diputados.