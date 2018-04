Betty Ananculi: 22 profesores niegan haberle enseñado a la congresista fujimorista [VIDEO]

Para algunos congresistas, se está haciendo común mentir en las hojas de vida. Este es el caso de la congresista de Fuerza Popular , Betty Ananculi Gómez, quien afirma haber estudiado la carrera técnica de Administración de Negocios Internacionales, pero 22 profesores la desmienten. Así lo demuestra el informe de Cuarto Poder.

En 2016 cuando postulaba como congresista, Betty Ananculi declaró en su hoja de vida que había estudiado la carrera técnica de Administración de Negocios Internacionales en el Instituto Superior Alas Peruanas de Ica entre los años 2011 y 2013.

Lo curioso es que cuando fue candidata a regidora provincial de Ica en el 2014, también por Fuerza Popular, declaró que tenía estudios universitarios no concluidos y no dejó ni rastro de sus estudios técnicos que habría terminado el año pasado.

Denuncia de falsificación de estudios en hoja de vida de Betty Ananculi.

LA DENUNCIA



La Fiscalía le abrió investigación preliminar el 24 de junio del 2016 y le pidió información a todos los centros de estudios por los que Betty Ananculi afirmaba haber pasado. Ella presentó seis actas académicas que entregó el Instituto Alas Peruanas en las que figuran los nombres y firmas de más de 30 profesores.

El abogado Fabián Escate Castillo habría sido uno de los profesores de Betty Ananculi y al preguntarle sobre ella dijo: "Nunca le he enseñado. Yo la conozco ahora que ha sido candidata y salió elegida congresista pero nunca la he visto en el aula, no la conozco".

Veintidós de los docentes que aparecen en estas actas con nombre y firma han declarado ante el Ministerio Público que nunca fueron profesores de la congresista Ananculi en el Instituto Alas Peruanas.

FISCALÍA PREPARÓ ACUSACIÓN



La semana pasada, el fiscal a cargo del caso ha acusado a la congresista Betty Ananculi de los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, que suman una pena de 7 años de prisión más el pago de una reparación civil de 70 mil soles.

Sin embargo, ese mismo día que la fiscalía presentó su acusación, el juez Fernando Vicente Fernandez Tapia declaró fundado un recurso presentado por la congresista para protegerse de esta acusación bajo el manto de la inmunidad parlamentaria.