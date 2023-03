Pese a que el Pleno del Congreso aprobó hace unos días que se le acuse constitucionalmente y que sea suspendida de sus funciones como parlamentaria mientras es investigada por el fallido golpe de Pedro Castillo, la expremier Bettsy Chávez siguió negando su complicidad en este hecho y dijo desconocer quién redactó el mensaje a la Nación que leyó el hoy preso expresidente el pasado 7 de diciembre.

En una entrevista que ofreció al programa Punto Final, la otrora cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), señaló que seguirá en política y hasta anunció que apoyará la candidatura de Aníbal Torres a la presidencia.

“Yo voy a apoyar al doctor Torres en una gesta electoral… No sé si voy a ir a la plancha, pero sí lo apoyaré. Lo haré principalmente porque Pedro Castillo me lo ha pedido”, indicó Chávez, quien asegura que no teme una eventual prisión.

“Es una probabilidad que pueda ir a la cárcel. Yo a la prisión no le tengo miedo. Mandela estuvo 30 años en prisión; Mujica estuvo en prisión; Petro estuvo en prisión. Si quieren hacerme presidenciable, ya saben a dónde mandarme”, señaló la expremier al programa de Latina.

“(Boluarte) nunca fue mi amiga”

Chávez se refirió también a la presidenta Dina Boluarte, de quien aseguró no ser su amiga y dudó de que esta fuera de izquierda.

“La señora nunca fue mi amiga. La doctora nunca participó en la campaña. Apareció recién en segunda vuelta. Partimos de destinos distintos. ¿Que si es de izquierda? Yo no me juntaría con Renovación Popular ni Fuerza Popular para gobernar”, enfatizó.

La ex titular de la PCM descartó que haya conspirado en el golpe de Castillo. Quiren ver el 7 de diciembre de manera aislada. Ese día sí le di un abrazo al presidente, pero le dije que había tomado una decisión compleja”, indicó.