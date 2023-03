El Pleno del Congreso aprobó ayer acusar constitucionalmente y suspender a Betssy Chávez Chino del cargo de congresista hasta que terminen las investigaciones en la Fiscalía por su participación en el golpe de Estado de Pedro Castillo. Sin embargo, decidió salvar del desafuero a su colega Roberto Sánchez, quien será investigado en la Fiscalía pero sin perder su curul.

Después de casi cinco horas de debate, el Pleno aprobó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendó acusar constitucionalmente a los congresistas Betssy Chávez y Roberto Sánchez, y al exministro del Interior Willy Huerta, por haberse aprovechado de su cargo para infringir la Carta Magna.

Además, se aprobó, tal como concluyó el informe, la presunta responsabilidad de Chávez, Sánchez y Huerta en los delitos penales de rebelión y conspiración, por su participación en el golpe de Estado del expresidente Castillo.

IZQUIERDA LE BAJA EL DEDO

Al inicio del gobierno de Pedro Castillo fueron parte de la bancada de Perú Libre, junto a Betssy Chávez, pero ayer, varios de esos congresistas le dieron la espalda, pese a que algunos de ellos aún defienden al expresidente golpista.

Por ejemplo, Edgar Tello, del Bloque Magisterial; Américo Gonza y Silvana Robles de Perú Libre; y Kelly Portalatino, también del partido del lápiz pero además exministra de Salud del gabinete de la propia Chávez, votaron a favor de su destitución.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en su exposición del informe, criticó a los tres investigados que asistieron con sus abogados defensores. ‘’El Congreso no puede tener entre sus pares a cómplices del golpista”, aseguró.

En su intervención, Betssy Chávez no asumió responsabilidad política por el golpe, pero no se cansó de atacar a la prensa, a la que tildó de “sicaria”.

“Hay cierto sector de la prensa, que yo he denominado ‘prensa sicaria’, que dice que me habría fugado del país, que me habría refugiado en una embajada; el condicional del verbo haber es el favorito de los sicarios; a mis hermanas y hermanos del Perú les digo, que no es mi voluntad que me aleje de mi patria”, sostuvo Chávez.

Después, azuzó a que “el pueblo” no se detenga hasta conseguir una nueva Constitución. “No desmayen, organícense hermanos, democrática y pacíficamente; resistan con toda muestra de voluntad... y más temprano que tarde, se logrará un nuevo pacto social”, dijo.

El abogado militante de Perú Libre, Isaac Mita Alanoca, que es titulado de la universidad José Carlos Mariátegui (Moquegua), reemplazará en el cargo a Bettsy Chávez, por ser su accesitario.

Mita pasará a formar parte de las filas de la bancada de Perú Libre cuyo número de integrantes se eleva a 16.

FUERZA POPULAR LO SALVA

En el caso de Sánchez, 16 votos de Fuerza Popular lo salvaron de la suspensión. Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría, Eduardo Castillo, Vivian Olivos, Rosángella Barbarán, Nilza Chacón y Héctor Ventura fueron algunos de los legisladores que permitieron que el exministro continúe ejerciendo su cargo de legislador mientras la Fiscalía lo investiga.

Para su suspensión hubo 39 votos en contra y 27 a favor, librándose por 12 votos de quedar fuera del Parlamento.

Sánchez, antes de la votación, ya respiraba tranquilo porque el anuncio ya lo había hecho la vocera de FP, Patricia Juárez.

SABÍA QUE

-“Betssy Chávez es la productora ejecutiva del golpe de Estado de Pedro Castillo”, dijo Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular.

-Willy Huerta, el exministro del Interior, en su intervención en el Pleno, dijo que él fue quien confesó a la Fiscalía que Betssy Chávez se encargó de coordinar la transmisión en vivo del golpe realizado por Castillo.

-Le dieron la espalda. 65 votos a favor y 15 en contra fue el resultado de la votación de suspensión de Betssy Chávez. Ni Fuerza Popular la habría salvado, como hizo con Sánchez.





VIDEO RECOMENDADO