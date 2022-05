La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez , aseguró que toma con tranquilidad que la bancada de Fuerza Popular haya presentado una moción de censura en su contra y recordó cómo en la interpelación en su contra no hubo congresistas de oposición para escuchar sus respuestas.

“Tomo la censura que está formulando la bancada de Fuerza Popular con mucha tranquilidad. En el punto 6 [...] indican la tercerización laboral, limitaciones e indican el anteproyecto de código laboral pero en las 17 preguntas nunca me preguntaron sobre estos dos temas”, respondió ante la prensa.

La moción de censura anunciada por el fujimorismo fue presentada formalmente este jueves y cuenta con el apoyo de legisladores de Renovación Popular, Avanza País y Alianza Para el Progreso.

Betssy Chávez dijo que toma con tranquilidad la moción de censura en su contra. (RPP)

Betssy Chávez continuó cuestionando la moción de censura por atribuirle un supuesto intento de entregar la entidad Servir a los sindicatos.

“Nunca he indicado ello. Lo que sí he indicado y me ratifico es que Servir como está no está bien. No es posible que en el Congreso no se aplique Servir pero a los pequeños sí. Si ellos creen que está bien, voy a refutarlo”, manifestó.

La ministra y congresista recordó que cuando estuvo respondiendo el pliego interpelatorio ante el pleno, no hubo parlamentarios de oposición presentes para escucharla.

“Me parece injusto que el día de la interpelación, como han podido ver en fotografías, no había un solo parlamentario en la bancada del frente que me había interpelado. Estaba hablando al aire [...] Me permite tener legítimas dudas que jamás me interpelaron por el tema de la huelga de controladores aéreos o Servir sino por la defensa de trabajadores para dar un anteproyecto de código laboral y limitar la tercerización”, dijo Chávez.

La ministra de Trabajo concluyó asegurando que ella es un “ave de paso” pero comentó que espera escuchar en los argumentos de la censura críticas sólidas “y no insultos”.