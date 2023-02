Al parecer, Betssy Chávez no dijo la verdad cuando se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Y es que, según la declaración de una persona que fue testigo presencial del momento en que el expresidente Pedro Castillo leyó su mensaje a la nación, la expremier sí conocía, y muy bien, el plan que se iba a ejecutar posteriormente al fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre. La mujer reveló a la Fiscalía que Chávez planeaba publicar un decreto supremo tras el anuncio de Castillo, según un informe de Panorama.

“(Chávez) me dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Yo le pregunto ‘¿cuándo?’, y ella me dice: ‘Ahora mismo, tengo que sacar el decreto supremo’”, indicó la testigo.

La mujer aseguró que, durante su permanencia en el despacho presidencial, notó a Chávez muy tranquila y que, tras el mensaje, la expremier incluso felicitó a Castillo. “Betssy Chávez dijo: ‘Bien, presidente’ y luego se abrazan por un lapso de cinco segundos”, contó.

Según la testigo, su presencia en Palacio aquel día fue a solicitud de la propia Chávez y que le preguntó a esta si el mensaje podía ser grabado porque en el canal del Estado no encontraban la cuña y Chávez responde que este tenía que ser en vivo “necesariamente”.





Tenga en cuenta

-Durante su presentación ante el Congreso, Chávez aseguró que desconocía el texto del mensaje golpista que iba a dar Castillo.

-La expremier indicó que aquel día creyó que el expresidente iba a pronunciarse sobre la tercera moción de vacancia en su contra.

