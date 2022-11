Antes de dejar la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres dejó en claro la interpretación del Ejecutivo sobre el “rechazo de plano” de la cuestión de confianza. Su sucesora, Betssy Chávez, planea seguir la misma ruta.

Torres planteó la cuestión de confianza hace una semana a fin de derogar la Ley 31355, que regula la interpretación de los artículos 132 y 133 de la Constitución, estableciendo la facultad del premier de plantear la confianza en casos de materias de competencia del Ejecutivo, mas no por reformas constitucionales.

Luego de que el Congreso no sometiera a debate el pedido al considerarlo inconstitucional, Torres aseguró que “eso lo entenderá el Ejecutivo como un rehusamiento de la cuestión de confianza”.

Ratificando las intenciones de su mentor y del presidente Pedro Castillo, quien calificó el hecho como un “rehusamiento expreso”, Chávez dijo ayer que buscará la confianza “por segunda vez” ante el Congreso de la República.

“Vamos a volver a pedir la confianza. Nosotros hicimos un acta, en la que consta una resolución suprema por la que se acepta la renuncia del doctor Aníbal al cargo de premier en mérito al acta de la sesión del Consejo de Ministros donde indicamos por qué fundamentos jurídicos constitucionales esto constituye un rechazo de la confianza. Si decir esto va a implicar que no me den la confianza, yo no puedo obligar al Congreso”, remarcó a TV Perú.

En el acta citada por Chávez se consigna que, “a todas luces” la respuesta del Congreso constituye una negación y por eso se produjo la renuncia de todo el gabinete.

La censurada exministra de Trabajo arremetió contra el Congreso por no haber sometido a debate el pedido de Torres. “Un sector del Congreso ha decidido modificar el procedimiento de la cuestión de confianza, que era una prerrogativa que tenía el Ejecutivo así como el Legislativo tiene la interpelación y la censura, pero el Legislativo ha mutilado la cuestión de confianza”, aseveró.

Añadió que en su gestión buscará “regular” y “restituir” el equilibrio de poderes porque “un poder está pesando más que los otros poderes del Estado”, en alusión al Parlamento.

Sobre Aníbal Torres, señaló, además, que es “un maestro”, a quien respeta por su conocimiento de la administración pública y “que está presto a servir al país”. “Va a seguir trabajando conmigo de la mano”, expresó.

Una prueba de ello es que ahora Torres moverá los hilos en el premierato desde las sombras. Ayer se hizo oficial su designación como asesor II del despacho de la PCM, a través de una resolución ministerial firmada por la también investigada por la Fiscalía.