La primera ministra, Betssy Chávez, invitó a las bancadas parlamentarias a reunirse con ella para sostener un diálogo, en medio de la crisis política generada por la confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo.

En ese sentido, la presidenta del Consejo de Ministros remitió oficios a los voceros de todas las agrupaciones, donde invita a los representantes de cada bancadas y también a los portavoces de los partidos políticos a los que pertenecen a una reunión en la sede de la PCM.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarla desde la Presidencia del Consejo de Ministros y, a efectos de iniciar el diálogo democrático que permita tender puentes, en aras del respeto al Estado Constitucional de Derecho, la institucionalidad democrática y la separación de poderes, la invito a sostener una reunión de coordinación y trabajo. Para lo cual, extendemos esta invitación a las/los voceras/os de vuestra organización política, así como a las/los representantes de su bancada, que tengan a bien participar”, se lee en los documento.

Frente a ello, uno de los congresistas que se pronunció al respecto fue el vocero de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, quien dijo que consultaría con su agrupación, pero adelantó que ve complicado reunirse con alguien a quien no le darán el voto de confianza en caso la presente.

“Tengo que consultar a la bancada el resultado de esta invitación, pero no creo que vayamos a concluir este tipo de invitaciones de una persona a la que nosotros pretendemos no darle la confianza y, por otra parte, mientras esté el señor Aníbal Torres que siendo premier ha bajado a asesor II y ahora jefe del Gabinete (de Asesores). Con ese señor que es el principal disociador, no puede haber ningún diálogo”, dijo para Canal N.

Cuestión de confianza

Este miércoles, la jefa del gabinete, Betssy Chávez, descarto la presentación de una cuestión de confianza, por lo que se mostró en contra de un posible cierre del Congreso y de la vacancia promovida contra el presidente Pedro Castillo.

“No vamos a presentar ninguna segunda cuestión de confianza, queremos que los países vuelvan a los causes de la estabilidad y la institucionalidad hemos tenido puentes de dialogo, hemos mandado oficios para reunirnos con los voceros de las bancadas, de todas las bancadas, hoy más que nunca es importante el dialogo. Ni cierre del Congreso ni vacancia”, aseveró a los medios desde el Congreso.

