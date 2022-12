La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, citó para hoy a la expremier Betssy Chávez a fin de tomar su declaración sobre el golpe de Estado que ejecutó el último miércoles el dictador Pedro Castillo.

Perú21 conoció que Chávez fue convocada como testigo para las 9:00 am. La exministra ha sido señalada de ser uno de los instigadores del ilegal cierre del Congreso de la República.

Los chats de WhatsApp que intercambiaron los integrantes del Gabinete castillista momentos antes y después del ilegal anuncio evidencian que la exprimera ministra no estaba incómoda con la decisión a diferencia de sus excolegas.

Además, el gerente de prensa de TVPerú, el canal del Estado, contó que Castillo leyó su discurso en las oficinas de Chávez Chino donde está también se encontraba.

Otros citados

El excomandante general del Ejército, Walter Córdova, fue citado para hoy a las 8:00 am. Córdova renunció al puesto momentos antes de que Pedro Castillo anunciara el toque de queda.

El exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, deberá acudir a las 8:30 am, mientras que el excanciller César Landa fue convocado para las 9:30am.

Para las 10 am tendrá que acudir el exministro de Economía, Kurt Burneo; a las 10:30 am el extitular de Interior, Willy Huerta, y a las 11:00 am el exministro de Justicia, Félix Chero.

A la 1:00 pm deberá declarar el exministro de Trabajo, Alejandro Salas, y a las 2:00 pm hará lo propio el exministro de Comercio, Roberto Sánchez.