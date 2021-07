La flamante congresista de Perú Libre ha estado participando en casi todas las reuniones que ha tenido su bancada con los líderes del partido. Hasta hace poco era la vocera y conoce muy bien los planes de Pedro Castillo para los próximos años.

Betssy Chavez, congresista de Perú Libre: "El único camino es la democracia"

¿Qué le ofrece Betssy Chavez al país?

Lo que nosotros indicamos en campaña era que el Congreso tiene como principal función construir, no obstruir. Creo firmemente en que el trabajo de representación política será uno de nuestros ejes principales. Queremos trabajar contra la corrupción y por eso consideramos importante una reforma a nivel del Ministerio Público, pero no excepto de ellos sino trabajando con ellos para fortalecer su ley orgánica.

Uno de los primeros actos será elección de la mesa directiva del Congreso. ¿Qué proponen ustedes?

Venimos trabajando en una lista multipartidaria que signifique una mesa de concertación. Somos un partido de izquierda y no podemos abdicar de ser de izquierda, pero debemos tener una mirada hacia el centro, es fundamental. El trabajo que tenemos las diferentes bancadas –diez organizaciones políticas y nueve bancadas– es ofrecer un consenso. En estos días vamos a definir nuestro cuadro para la Mesa Directiva. Pero que la ciudadanía tenga claro que vamos a trabajar por los consensos y no se hará nada contra el orden constitucional. Vamos a fortalecer la democracia que todos queremos.

¿Con qué bancadas han conversado?

Te podría decir que con la única con la que no se ha conversado es con Fuerza Popular. Se ha conversado con todas las demás.

¿Y Renovación Popular?

Hemos conversado con algunos colegas de Renovación Popular. Siempre he creído que hay puntos en los que podemos coincidir, incluso la derecha con la izquierda. En el tema mujer vamos a encontrar coincidencias. Ellos son, al igual que nosotros, la representación de la ciudadanía.

¿En alguna de estas reuniones, las otras bancadas les han dicho que no están de acuerdo con que ustedes presidan la Mesa?

Ha habido algunas voces disonantes pero aisladas de algunas de las bancadas, pero no ha sido por unanimidad. Nosotros trabajamos con los que tenemos coincidencias, es el inicio de cualquier negociación, y las tenemos con la mayoría. Hay propuestas para la Mesa Directiva, pero todavía no están finiquitadas.

En las negociaciones también una de las partes tiene que ceder. ¿Perú Libre (PL) podría ceder la presidencia de la Mesa Directiva?

Siempre habrá alternativas. Pero a título personal, no sería conveniente dejar la presidencia de la Mesa Directiva. Estamos en un país polarizado, se tiene que trabajar por la gobernabilidad y se tiene que trabajar para sostener a este gobierno en un año complejo por la pandemia y la reactivación económica. Este Congreso, presidido por un cuadro de Perú Libre, podrá proporcionar la sostenibilidad. Ojo, en consenso con los otros miembros de los partidos de la lista que vamos a presentar.

Hace unas semanas usted fue presentada como vocera de la bancada, pero hace unos días dejó de serlo. ¿Qué pasó?

Asumí la vocería la primera semana después de la segunda vuelta. En ese momento gané por votación para la vocería titular, pero te digo que no fue ningún premio. El 7 de junio vine a Lima y presenté mi renuncia irrevocable al cargo. Era un momento sumamente tenso. Esa fue mi etapa y ahora se le ha designado al colega Alex (Paredes) y mi papel ahora es otro. Yo estoy trabajando con el equipo técnico de la constituyente. Aquí no hay cerronistas ni castillistas; somos un conjunto.

¿Qué trabajo es el que hace en el equipo técnico de la constituyente?

Está el doctor Aníbal Torres. Nosotros creemos que se debe dar en el país una nueva Constitución, pero tiene que nacer de una Asamblea Constituyente. Para ello se debe generar un momento constituyente, hoy no tenemos ese momento, recién se está gestando. Cuando hablo del equipo técnico es porque el tema es estrictamente jurídico. Ya vamos a entrar a legislar y es importante saber qué temas se van a discutir en la Comisión de Constitución. Pienso estar en esa comisión, como titular o accesitaria. Aún no se ha decidido en la bancada.

Pero hemos visto que PL ha propuesto dos caminos para buscar el cambio de la Constitución. Su colega Guillermo Bermejo quiere a como dé lugar un referéndum y Castillo va por el camino del Congreso. ¿Cuál de estos dos caminos van a apoyar como bancada?

Lo dije desde un primer momento: el único camino es por la democracia. No hay un camino diferente a la democracia.

Sea más específica. ¿Qué significa un camino por la democracia?

La democracia es una sola. Imagínate que el Congreso puede ser muy democrático, pero tienes a toda la población encima; entonces tienes un Congreso deslegitimado. La democracia es la participación de todas las personas. En el caso del compañero Bermejo, él hizo una presentación, pero el Comité Ejecutivo Nacional habló con el colega y se dio un planteamiento porque fue una decisión de él, pero ya no ha tenido mayor alcance. El colega sigue viniendo a las reuniones y respetamos su posición.

¿Pero qué posición tendrá la bancada?

Vamos a seguir este debate en el Congreso para reformar el artículo que se refiere justamente a los cambios de la Constitución. Eso amerita un debate político en el Parlamento.

¿Qué capítulos de la Constitución quieren cambiar?

No queremos cambiar un capítulo, queremos tener una nueva Constitución. Son seis títulos que tiene la Constitución; por ejemplo, el título seis, que nos dice que el monopolio para hacer una reforma de la Constitución depende únicamente del Congreso y le atan las manos a toda la ciudadanía y le dicen ‘ustedes no pueden hacer ningún cambio, porque solo depende del Congreso’. Ojo, una Asamblea no brota del Congreso, brota de un momento constituyente y esto no se da de la noche a la mañana, amerita un proceso de un tiempo de educar y entender; eso aún no se ha dado en el país. Ese diálogo se hará en el Parlamento, si se puede o no se puede; de nuestra parte está toda nuestra disposición.

La escucho hablar del momento constituyente, de educar, etc., y me preocupa que no estén priorizando el problema de la pandemia que se ha llevado a nuestros familiares. Si no fuera por los medios de comunicación y otras personas que reclamaron, ahorita no tendríamos vacunas en el país. La gente está preocupada por la vacunación a los mayores de 40 o 30 años. ¿No se están equivocando en las prioridades?

La prioridad número uno es culminar con la vacunación. Cuando se haga la proclamación, podremos hacer una radiografía del país. La número dos es la reactivación económica. Entiendo perfectamente cuál es la problemática del país. Los médicos se encuentran preocupados porque les dieron dos dosis de Sinopharm cuando ahora a otras personas les están dando Pfizer. Si se puede dar eso, que se les dé.

Hernando de Soto dijo que una Asamblea Constituyente es un "caballo de Troya". (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

Hernando de Soto dijo que la Asamblea Constituyente es un caballo de Troya para imponer un gobierno marxista, leninista.

Y yo he escuchado decir a don Hernando que Pedro Castillo es un hombre que le inspira confianza. Espero poder reunirme con don Hernando. Nosotros no pensamos afectar los términos macroeconómicos del país. Se harán reformas de tipo microeconómico. No tenemos ninguna intención de que factores de la macroeconomía se encuentren revueltos y afecten a los bolsillos de los que menos tienen, quizá tú y yo podamos sobrevivir con nuestros ahorros, pero no vamos a afectar al que menos tiene, que es ahora el 80% del país.

Si Castillo, dice usted, inspira confianza, ¿qué inspira Vladimir Cerrón?

Es el líder de la organización política. En estos momentos está atravesando un proceso jurídico. Toda mi solidaridad con él.

¿Y no le preocupa lo que ha dicho la Fiscalía sobre Perú Libre en el caso Los Dinámicos del Centro?

Doña Bonnie (Bautista) es fiscal y tiene como prerrogativa la acusación. Tiene que acusar porque es su trabajo.

Pero no se inventó una acusación de la nada; hay pruebas.

Es su teoría del caso, es su opinión. En su momento Vladimir Cerrón o la organización política tendrán que responder en su defensa.

TENGA EN CUENTA

“Hernando Cevallos, que es un excelente profesional, tiene respaldo (para el Minsa). Esperaremos unos días a la proclamación para dar los nombres del gabinete”, señaló la flamante congresista.

“Ningún congresista de Perú Libre ha pedido ser parte de los ministerios. Conozco a mis colegas y no serían capaces de pedirlo”, indicó Chavez.

“Un abrazo fraterno para nuestros hermanos de Cuba, son 62 años, yo soy demócrata, y creo que deben tener una democracia participativa, a elegir y ser elegido. Y espero que pronto se dé un desbloqueo económico”.

“Te puedo dar certeza, no tenemos pensado dar una ley de medios. La comunicación basada en el principio democrático no puede tener ninguna mordaza. Un demócrata no puede imponer qué contenido se debe ver en un medio”.