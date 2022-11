El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura (Fuerza Popular), anunció que la ministra de Cultura, Betssy Chávez, será citada a este grupo de trabajo tras las denuncias en su contra por la presunta contratación de allegados en el Estado.

El parlamentario detalló que ya le han solicitado información a la ministra e informó que la citación sería para el miércoles o viernes de la próxima semana.

“Vamos a citar a la ministra y, es más, ya nosotros hemos solicitado información necesaria a la ministra y estoy seguro de que en las próximas horas tiene que acudir a la Comisión de Fiscalización”, manifestó durante un entrevista para RPP.

“(¿Cuándo será citada?) Para las próximas fechas, seguramente entre miércoles o el viernes que nosotros sesionemos en la próxima semana”, agregó.

Sin embargo, Ventura Ángel aclaró que si la titular del Ministerio de Cultura es interpelada por el Poder Legislativo, la comisión que preside ya no la citaría. En ese sentido, recordó que tras responder un pliego interpelatorio, podría seguir una censura.

“Si la ministra es convocada al pleno del Congreso, no la citaríamos a la Comisión de Fiscalización, ya la ministra tendría que ser interpelada. Si colma las expectativas del Congreso de la República, no se pasa a censura. Si no fundamenta, no tiene sustento su defensa, propiamente se pasa a la censura. Por la imagen de ministra y congresista, ella tiene que dar un paso al costado”, expresó.

Declaraciones de Héctor Ventura

Denuncia

El último domingo, 13 de noviembre, el programa Cuarto Poder denunció que Betssy Chávez habría facilitado la contratación de dos familiares de Abel Sotelo Villa, un comerciante con quien se le vincula sentimentalmente.

El dominical detalló que uno de los contratados fue el padre de Abel Sotelo, Antonio Sotelo Calderón, quien fue nombrado representante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo Nacional del Senati el 12 de enero pasado por Chávez, cuando ella era titular de este sector.

Posteriormente, Sotelo Calderón fue contratado en Cofopri Tacna, una entidad que se encuentra adscrita al Ministerio de Vivienda.

Asimismo, el hermano de Abel Sotelo fue contratado como asistente del despacho parlamentario de Chávez Chino en octubre del 2021. La sección de transparencia del Congreso indica que Marco Antonio Sotelo trabajó allí hasta marzo pasado.

