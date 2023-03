La parlamentaria y expresidenta del Consejo de Ministros del golpista Pedro Castillo, Betssy Chávez, aseguró que pese a haber suspendido su seguridad personal asignada, no tiene pensado fugarse del país.

“No, me estoy yendo al ministerio. Estuve mal de salud, presenté el documento a Oficialía Mayor”, respondió cuando la prensa se acercó a su vivienda en Magdalena y le preguntó si tenía planeado irse del país.

Luego, en declaración a otro medio y por sus redes sociales, Chávez Chino negó haber solicitado el retiro de su seguridad personal y que el ministro debería demostrar con qué documentos ha hecho tal requerimiento.

“El ministro del Interior ha tenido la tremenda ligereza al decir que yo he prescindido de mi seguridad, cuando esto es falso”, aseguró a Latina y luego publicó el video en sus redes sociales.

“Que demuestre con qué documento he decidido prescindir [...] He estado con mi seguridad en la Clínica Internacional y enviamos a Oficialía Mayor, cuando estamos en otra diligencia, en mi caso fue por un tema de salud y (mi seguridad) me acompañó durante la mañana”, aseguró.

Como se recuerda, el ministro del Interior, Vicente Romero, dijo durante la interpelación que se le realizó el pasado 9 de marzo en el Pleno del Congreso, que Chávez Chino había solicitado el retiro de su seguridad.