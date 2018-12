Beteta: "Salaverry está en la presidencia por consideración, no por ser superior"

La actitud del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no ha gustado a Fuerza Popular, la bancada con la que postuló al Parlamento y en la que se encuentra de licencia, por lo que Karina Beteta consideró que el parlamentario no es una persona que tenga gratitud.

"Nosotros no pedimos mayores privilegios, pedimos igual trato que a los demás. Daniel Salaverry está ahí, en la presidencia del Congreso, por una consideración, no porque es superior a nosotros", comentó a Perú21.

Beteta cuestionó que en la última sesión del Consejo Directivo, el presidente del Legislativo haya "faltado el respeto a Luz Salgado", legisladora fujimorista.

La parlamentaria hizo mención a la forma en cómo Salaverry le contestó a la ex presidenta del Parlamento diciéndole "aquí no estamos en el local del partido y usted no actúa como secretaria general. Respete usted al presidente del Congreso. Respete usted. Aprenda a respetar" cuando se le pidió que ponga orden en la sesión.

"Es lamentable y bochornoso que haya tenido esa falta de respeto a Luz Salgado, cuando ella solo pedía que ponga orden. El respeto, la lealtad y la gratitud es lo mínimo que se espera de una persona", expresó.

Asimismo, Karina Beteta señaló que Daniel Salaverry no respetó la institucionalidad del Congreso cuando levantó la sesión en la que se revisaba la sentencia del Tribunal Constitucional que permite crear nuevas bancadas.