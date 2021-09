Bernardo Roca Rey está preocupado. La decisión de la Comisión de Transportes de aprobar la insistencia de la llamada Ley Mulder –dice– coloca al Perú en un camino similar al que transitó Venezuela. Para evitarlo, ratifica que se recurrirá a todas las instancias nacionales y supranacionales.

Se aprobó la insistencia de la llamada Ley Mulder. Parece que el camino que han tomado no es un camino transparente. No nos induce a pensar que esto va a solucionar nada, no están escuchando a todas las partes, no han guardado el debido proceso y, definitivamente, cada minuto que pasa hay una adhesión más de gente que piensa que es malo. Vamos a terminar con temas más allá de las fronteras y eso no puede ocurrir; donde ha ocurrido ha sido malísimo, como es el caso de Venezuela.

¿En ese camino vamos? Pero por supuesto. (...) Me pedían una frase (sobre este tema); al derecho a la información no se le toca ni con la tinta de una pluma.

El presidente de la Comisión de Transportes, Roy Ventura, espera que el tema se vea mañana en el Pleno. ¿Le preocupa esta celeridad que ha sido recurrente a lo largo de todo este proceso? Exactamente, todo el tiempo y hay otras (propuestas) encarpetadas que pueden seguir el mismo proceso. Y no es esta (norma) la que va a hacer perder la libertad de expresión, pero sí la suma de este tipo de pasos políticos mal dados, no coherentes, que tienen que ver más con una amenaza a los periódicos y a los periodistas que con algo razonado.

¿Y esto lo relaciona con las expresiones del presidente del Congreso sobre los periodistas ‘mermeleros’? Sí, recuerdo esa famosa frase. En fin, la libertad de expresión permite que cada uno diga lo que piensa. Esa amenaza ya pasó, se dijo todo lo que había que decir; espero que no vuelva a suceder, pero nadie puede poner a todo el mundo en la misma balanza.

¿Cuáles serán los siguientes pasos? ¿Se recurrirá al Poder Judicial en caso de promulgarse la ley? Ese es el próximo capítulo y después será la Corte Interamericana y va progresando en un camino estéril que no es productivo, que no le da nada a nadie. Puede haber un mal manejo del dinero del Estado, lo que hay que hacer es fiscalizar mejor, no dar leyes al ton ni son ni amenazando a los periodistas, eso no va a solucionar el tema. Como digo, vamos hacia una república bananera.