Para Bernardo Roca Rey , presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), la pretensión de la Comisión de Fiscalización del Parlamento de investigar a las encuestadoras pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a estar informados y ejercer su libertad de expresión.

Sobre este pedido de la Comisión de Fiscalización de investigar a las encuestadoras, ¿cuál es su reacción y la del Consejo de la Prensa?

Una Comisión de Fiscalización tiene todo el derecho de fiscalizar lo que le apetezca. Ahora, ¿es necesario en este momento fiscalizar las encuestas?, ¿están haciéndose mal?, ¿piensan que están representando lo que no deben representar?, ¿qué es lo que se pretende con esto? Lógicamente la preocupación del Consejo de la Prensa es: ¿las entrevistas que hacen las encuestadoras van a ser censuradas o lo que se va a censurar es la publicación de las encuestas? ¿Adónde vamos a llegar con esto? La libertad de expresión se puede ver seriamente cuestionada.

¿Cuál sería la motivación para presentar una propuesta de este tipo?

No voy a poner en mi boca lo que es obvio, lo que sabemos todos; no les gusta (…). De lo que sí estoy seguro es que las encuestas están hechas copiando los patrones exactamente iguales de otros países. Los márgenes de seguridad son los mismos y diría que hemos avanzado mucho. (...) Cuando hacen la encuesta de boca de urna, casi coinciden al 100% con los resultados de la ONPE, eso para mí es importantísimo. Algo más, para mi trabajo son importantes (las encuestas), a los periodistas nos sirve saber qué piensa la gente. (…) Imagínate que te dijeran que falta una metodología especial para entrevistar a alguien o que tienes que decirnos de qué manera lo vas a hacer.

¿Por qué es importante que el ciudadano acceda a las encuestas, por ejemplo, de aprobación presidencial, de intención de voto?

Para tomar decisiones necesitas opiniones y datos precisos. Voy a hacerlo más fácil: yo quiero hacer unos caramelos, necesito entonces saber qué te gusta, cuántos quieres de cada uno, de qué tamaño, qué envoltorio, dónde debo distribuirlos, todo eso son las encuestas comerciales. Las encuestas políticas son lo mismo, son los índices de popularidad. Yo quiero saber qué nivel de confianza le da la población al alcalde de Lima o al presidente; eso nos sirve a los periodistas para tener un índice que permita preguntarle, por ejemplo, a un ciudadano si está de acuerdo con eso.

¿Las encuestas deberían ser reguladas? Si un periódico decide qué resultados publica y qué resultados no, ¿podría estar influenciando de alguna manera?

Te voy a dar una respuesta más genérica. En este país no está prohibido hacer periódicos, puedes hacer todos los que tú quieras. ¿Cuáles son los que triunfan? Los que son de confianza, los que la gente compra, los demás desaparecen. Lo mismo pasa con las encuestadoras. Si una encuestadora te está mintiendo, va a desaparecer. Hace 20 o 30 años había dos o tres encuestadoras medio mañosas, pero desaparecieron por ese mismo motivo. Voy a decir una barbaridad, pero la pornografía no está prohibida en el Perú, poner leyes para prohibirla sería un retroceso. No es que a mí me guste o no me guste, eso no tiene importancia, tiene que ser regulada. Los que están en el colegio no deben verla, tú la regulas de forma que no esté en la vía pública pero la pornografía no está prohibida en sí.

¿Pero cree que se deberían regular más o el nivel actual es el adecuado?

(…) No todo lo que se hace es bueno, estoy de acuerdo, pero cierta libertad nos permite escoger. Lo que no se puede es imponer. Cuando se han hecho estos temas de fiscalizaciones y de leyes, de alguna forma regulatorias, los países terminan como Venezuela: sin información, sin libertad de expresión y en el caos. Lo mismo pasa con Nicaragua y Cuba. ¿Queremos en el Perú llegar a eso? Hace poco ha habido un ejemplo en Ecuador. Felizmente los ecuatorianos lograron salir de ese tema, pero era lo mismo.

En la ciudadanía hay gente que desconfía y dice que las encuestas son falsas y están manipuladas. ¿Cómo se explica eso?

Si no leen el resultado que esperaban ver, lógicamente piensan que están amañadas y puede ser que lo estén, no tengo la seguridad. Lo que debes mirar es cuál es la encuestadora o en qué periódico, radio o canal se publicó. (…) No creo que todas las encuestadoras estén amañadas, que alguien deje de tener un pensamiento propio. Creo que es normal que la gente discrepe en estos casos.

¿Qué medidas va a tomar el Consejo de la Prensa respecto de esta iniciativa?

Las encuestadoras pueden ser investigadas cada vez que sea necesario y si han hecho alguna trampa o manipulación, serán sancionadas. Lo que yo no veo es hacer una ley. Nuestra obligación es cautelar y custodiar la libertad de expresión. Ante toda iniciativa contra la libertad de expresión estaremos vigilantes. ¿Qué vamos a hacer? Lo que estamos haciendo en este momento, lo que hemos hecho siempre, expresarnos, dejar que el pueblo se exprese. Hagamos una encuesta para saber quiénes no quieren ser encuestados. De esa forma miraremos qué daño podría hacer el no tener encuestas, sería terriblemente grande.

El Consejo de la Prensa presentará un informe sobre la libertad de expresión en el Perú a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). ¿Cómo estamos?

No estamos peor que antes, pero tenemos muchas fragilidades. El caso Eteco, por ejemplo, es emblemático porque inclusive nos puso una demanda al Consejo de la Prensa, a Google, a varios. La caución es la que me preocupa más que nada. (...) Hoy en día la ley te permite poner una demanda por mil millones de dólares. Si a una radio de provincias le hacen una demanda por un millón de soles, ya está fuera y eso es muy peligroso. He estado con el presidente del Poder Judicial hablando de eso, tenemos que hacer algo, hay que trabajar todos juntos.

Hay un problema en todo el mundo, que es el de las noticias falsas y que la democratización de las redes, de alguna manera, ha potenciado. ¿Qué tan riesgoso es eso para el Perú, sobre todo ahora que se viene un proceso electoral?

No es una novedad que haya noticias falsas. En la época de los romanos sembraban noticias falsas para decir que había ganado al enemigo y para unir a los pueblos bárbaros en contra de los romanos o lo contrario. No es un fenómeno de hoy, es un fenómeno histórico, (…) siempre se han sembrado noticias falsas. (…) Que la tecnología nos permita hoy en día, en el mismo instante, online, tener noticias falsas es tal vez lo que está cambiando, pero hagámonos a la idea de que va a cambiar más rápido. Posiblemente la contraoferta va a tener que ver con inteligencia artificial, van a detectar más rápidamente y ahí es donde me preocupa nuevamente el tema de libertad. Si en las redes sociales empiezan a intervenir los mensajes porque, por ejemplo, el expresidente de la República se suicidó pero la palabra suicidar no puede salir en Facebook, (entonces) empiezas a reconvertir la noticia, eso es peligroso.

¿El Estado debería tener algún rol en esta regulación de las redes para evitar la difusión de noticias falsas?

No es necesario porque si tú o el Estado sabe quién origina una noticia falsa, lo puedes enjuiciar dependiendo del daño que haya hecho; para eso están las leyes, no hay que inventarlas de nuevo, no estoy seguro de que sea conveniente hacerlo. (Si) hay una difamación, por ejemplo, tú pruebas quién te ha difamado y el delito está ahí. Pienso que no debería ser un tema penal, estoy convencido de ello, pero es mi forma de mirarlo. Estoy luchando, inclusive, porque se despenalice el delito de opinión de alguna forma, no puede ir a un tema penal.

¿Debería haber un límite a la libertad de expresión?

Yo pienso que no. He ido a lo más burdo que era la pornografía. Ningún tipo de libertad debe ser coaccionada por nada. (…) No puedes poner leyes para que tú no puedas decir ciertas cosas.

Hay algo que va ligado con el tema de las fake news y es que los políticos, a veces, construyen sobre hechos que son falsos, que no existen. ¿Cómo deberían hacerle frente a esto la sociedad, el gobierno, incluso los medios tradicionales?

Los medios tradicionales deberían luchar contra eso. En este mercado de la libertad de expresión existen las marcas. En el futuro cercano, creo yo, un periódico va a ser hecho para ti: tú vas a poder encontrar (información) según tus hábitos y costumbres, a través de los algoritmos que van a definir todo lo que tú apeteces, quieres o haces, de tal manera que si tú dices: ‘tengo 20 minutos’, te darán un periódico para 20 minutos, lo imprimirás en tu casa si te gusta leerlo en papel o lo mirarás en pantalla o en un holograma mirando para arriba, no lo sé. En ese momento, cuando llegue eso, realmente no vas a poder prohibir nada, no veo de qué forma.

Actualmente cualquiera que tenga un celular puede hacer una transmisión en vivo. Hay gente que ve eso como una democratización de la información, pero también como un riesgo porque facilita la propagación de información no verificable. ¿Cómo lo ve Ud.?

Ahí es donde yo hablaba de la marca. El periódico para ti tiene que ser una marca. Tú no vas a escuchar cualquier tontería. Digo periódico pero puede ser la radio, el canal que tú miras, será un canal de tu confianza, es el que se va a encargar de separar lo que es conveniente y lo que no , lo que piensa que es cierto de una noticia falsa. (…) Lo que digo es que tú compras el periódico que tú quieres porque te gusta, eso va a pasar en las redes donde no vas a entrar a cualquier lado a escuchar a alguien que te está inventando algo. Tú vas a cerciorarte de que eso venga de la fuente que a ti te interesa.

Hay quienes critican que en el Perú haya cierta concentración en la propiedad de algunos medios de comunicación. ¿Hay alguna manera de que eso afecte la independencia de esos medios?

No lo veo (así), pero hay gente que sí. Yo creo, y eso quiero dejarlo sentado, que en este momento, en la situación que está pasando el Perú, con todos los problemas que hay, no es conveniente pensar en eso. Si esto es en el espectro radioeléctrico, que es del Estado peruano, hay regulaciones ya hechas. En el caso de los periódicos, se venden por la aceptación que tienen en el público, no es necesario regularlos de otra manera. No todo el mundo estará de acuerdo conmigo. Hay otras personas que no piensan igual que yo, pero ese juego y esa particularidad es lo que nos dan la democracia y la libertad de expresión. El que yo pueda estar comentando esto y que alguien comente exactamente lo contrario me parece que es bienvenido para que la gente, todos los que me están mirando ahí, puedan decidir lo que quieran.

TENGA EN CUENTA

- Bernardo Roca Rey preside el Consejo de la Prensa Peruana, una asociación civil sin afiliación partidaria dedicada a la defensa de la libertad de prensa y la promoción del ejercicio ético del periodismo.

- Fue viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales (2010) y miembro de la Comisión de Alto Nivel del Lugar de la Memoria. Fue fundador de Canal N y su primer director periodístico.

- Es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Sevilla (España) y tiene un diplomado en Química de la Universidad de Lausanne, Suiza.