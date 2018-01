Bernardo Roca Rey: "Éramos un modelo en la región sobre prensa"

A mediados de febrero, la Comisión Permanente del Congreso, que reemplaza al Pleno que está en receso hasta marzo, vería el proyecto de ley del legislador aprista Mauricio Mulder , que busca prohibir de plano la publicidad del Estado en todos sus niveles de gobierno en los medios de comunicación privados. El presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Bernardo Roca Rey , espera que haya “sensatez” en los parlamentarios y no aprueben esta iniciativa que –dijo– tiene una serie de peligros que explica en esta entrevista.

Mulder presentó el proyecto de ley 2133, con el que busca prohibir toda publicidad del Estado en medios privados. ¿Esto atenta contra la libertad de prensa?

La respuesta es sí, argumentarla es mucho más complejo porque la ley, como la formulan, suena como que el Estado va a gastar menos dinero de los peruanos, de los impuestos, pero en realidad esta ley está encaminada de otra manera. Hay mil razones de cómo puede ser importante la publicidad estatal en medios privados. Por ejemplo, un barco-hospital que está en la selva vacunando niños frente a una epidemia puede usar las radios locales para informar que llegará al pueblo tal a tal hora. Esto va desde lo más pequeño hasta lo más grande, como las campañas de la Sunat.

¿Es posible decir que este proyecto, de aprobarse, impediría que el Estado se comunique con la ciudadanía de manera eficaz?

Sí, pero quiero centrarme en otros peligros que no están escritos en la misma ley. De alguna manera, este proyecto serviría como caballo de Troya para empezar a desembalsar una serie de cosas.

¿Como qué?

Como cerrar un medio porque escribió algo que tenía que ver con la prostitución o lo que sea. Esta es la nueva inquisición.

¿El proyecto de Mulder será el inicio de una serie de iniciativas que perjudicarán la libertad de prensa y expresión?

Así es, será un índex. ¿Recuerdas el índex? Los libros que no se podían leer, que estaban penados por la religión. De esas cosas creo que ya hemos madurado. Estamos en el siglo XXI y ya no caben, ya no son, ya no deben estar.

El proyecto sugiere que las entidades estatales podrán poner publicidad únicamente en los medios del propio Estado. ¿Por qué ello no es suficiente si el Estado tiene un diario, un canal, una radio?

Entonces yo no me voy a poder vacunar porque no leo El Peruano ni escucho Radio Nacional porque me parece muy mala. ¿Cuánta audiencia tienen los medios del Estado y quiénes lo leen?

¿Ese es el grave error, pensar que medios estatales y privados tienen el mismo alcance?

Es la parte flaca de la ley, yo no quiero decir que es un error del señor Mulder. Es una simpleza. ¿Y por qué no tienen la misma audiencia? Porque tú estás escribiendo para tus lectores, ellos no. Ellos pertenecen al Estado y defienden al gobierno de turno, no son libres ni independientes como nosotros. Ellos dependen de un cargo político, del gobierno o del Congreso, que pueden sacar al director del medio y vetarlo.

En el proyecto se destaca el uso de redes sociales por parte de las instituciones del Estado. Tampoco tienen un alcance nacional, ¿cierto?

¿Qué significan las redes sociales? No significan nada. Por último, van a tener publicidad en Facebook. ¿Piensan pagarle a Facebook en vez de pagarle a los medios peruanos?

Ya existe la Ley 28874 que regula la publicidad estatal, emitida en el gobierno de Alan García. ¿Qué falta, una mejor fiscalización?

Esa ley se puede reglamentar de forma más ecuánime, pero no crear otra. Como presidente del CPP propongo sentarnos a conversar. Falta una mejor forma de fiscalizar, no necesariamente más. Conversando podemos llegar a una serie de puntos que no están funcionando, pero el congresista Mulder no se ha dado la molestia de decir qué no está funcionando. Si me preguntas qué pasa en el plano internacional, pues esta ley no está en ninguna parte.

¿No hay antecedentes?

Claro que los hay, pero en Venezuela. ¿Queremos llegar a ser Venezuela? Este proyecto va a ser la piedra angular en la que se van a empezar a montar otras cositas que nos pueden llevar a la falta de libertad de expresión.

¿Cuál es la finalidad del proyecto, entonces?

¿Qué es lo que pretende y qué piensa el concierto internacional de esto? Nosotros, en este momento, estamos convocando al relator de la OEA, viene gente de peso para ver esto. Éramos un modelo para los países de la región en cuanto a libertad de expresión y en cuanto a las leyes de prensa. ¿Vamos a destruir todo lo que hemos avanzado?

¿Usted espera que la Comisión Permanente no apruebe esta iniciativa?

Espero que no, por Dios, que la sensatez prime. El Congreso tiene una labor importantísima, estamos atrasados en una serie de cosas, este es un país fracturado que espera que su Congreso haga cosas positivas. Estamos perdiendo el tiempo en algo que no tiene tanta importancia y que, a ojos vistas, está dirigido a ciertos medios que no opinan igual que el señor Mulder. Él prefiere que no exista una libertad de expresión en los medios privados.

Usted siguió el proceso en el que la Comisión de Transportes y Comunicaciones no emitió dictamen sobre este proyecto y, sin embargo, este pasó al Pleno y se iba a votar el mismo día que juraba el nuevo gabinete ministerial. ¿Cómo vio ese contexto?

Como lo ves tú, como lo ve el que me está leyendo, como una maniobra política que no es inteligente sino de mucha viveza. Esto es innecesario, debería ser innecesario que venga el relator de la OEA. Estamos hablando de muy pocos millones. Si miras la publicidad del Estado, no es trascendente para los medios de prensa. Esto es grave por el gesto.

AUTOFICHA



- “Soy presidente de la Junta Directiva del Consejo de la Prensa Peruana (CPP). Recibí la Orden del Sol como director de Canal N por su ‘destacada labor en la búsqueda de la democracia’. También obtuve la Medalla de Honor del Congreso de la República en el grado de Gran Oficial”.



- “Soy licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla. Estudié Química en la Universidad de Lausana, Suiza. Soy presidente de la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega), desde 2010, entidad que organiza en Lima la feria gastronómica Mistura”.



- “Nosotros pedimos participar en el debate del proyecto de ley del congresista Mulder en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, pero como allí no se dio el debate y la iniciativa pasó a la Comisión Permanente, la carta que presentamos le llegó al presidente del Congreso, Luis Galarreta”.