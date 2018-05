Bernardo Roca Rey: "Felizmente no todos son como Luis Galarreta"

El lunes, el presidente del Congreso, Luis Galarreta , fue consultado en Chimbote por las críticas en torno a la compra de televisores y frigobares por un monto cercano a los S/250 mil. En respuesta, indicó: “Vamos a aprobar una ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros. La ley de los medios mermeleros vamos a aprobarla de todas maneras”. Se refería a la iniciativa que busca prohibir la publicidad estatal en medios de comunicación privados. ¿Fue una amenaza para evitar los cuestionamientos de la prensa? Esto opina el presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Bernardo Roca Rey .

Después de las declaraciones del presidente del Congreso, ¿pierde legitimidad la ley que busca prohibir la publicada estatal en medios privados?

Pierde su legitimidad, totalmente. Tú no puedes decir que vas a castigar a algunos medios porque, según tú, son mermeleros, y favorecer a otros porque crees que no lo son. No puedes usar una ley para llevar agua para tu molino.

Galarreta se refirió a quitar la publicidad de “algunos medios mermeleros”. ¿Invita a pensar que solo busca castigar a los medios que no le hacen preguntas incómodas?

Exactamente. Él dice que “algunos medios” son mermeleros. ¿A cuáles les quiere dar publicidad, a los que son o a los que no son mermeleros? No queda claro. La ley, de aprobarse, es para toda la prensa. Felizmente no todos los congresistas son como Luis Galarreta.

Después de su declaración, miembros de su propia bancada, Fuerza Popular, le han pedido una aclaración.

Así es, pero yo no espero que el presidente del Congreso pida disculpas o que diga si se equivocó o no. No vamos a seguir con esta tónica que no ayuda en nada. En este país tenemos tantos problemas que necesitamos congresistas proactivos, que propongan cosas importantes. Declaraciones como las del presidente del Congreso nos inducen a pensar que vamos por un camino totalmente equivocado contra la prensa. Espero que el señor Galarreta se aboque a muchos de los otros temas que son realmente de preocupación nacional.

Galarreta se refiere a la ley de publicidad en respuesta a ser cuestionado por la compra de televisores. ¿Cree que impulsa esta norma en represalia?

Yo pienso que sí, pero lo que trato de decir es que esta compra de televisores, frigobares, no es un tema tan importante y termina desembocando en la intención de aprobar una ‘ley mordaza’. Debemos enfocarnos en cosas más importantes.

Si por estos temas, poco relevantes, Galarreta tiene esta reacción, ¿qué podríamos esperar si se le cuestiona sobre temas medulares?

Su reacción podría ser mucho más sobredimensionada de lo que fue ahora. Eso está clarísimo.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, reiteró que la posición del Gobierno es en desacuerdo con el proyecto.

Desde el inicio, el Gobierno ha estado en contra. Este proyecto vino con una mano muy mala. Si analizas su trayecto, esta ley se ha querido pasar por un embudo en el Congreso, y a eso nos opusimos. Al final, gracias a algunos congresistas se ha producido un debate. Yo nuevamente insisto en que ya existe una ley y hay que reglamentarla. Eso hubiera sido mucho más sencillo y fácil.

En la última sesión de la Comisión de Transportes del Congreso, en este mes, el legislador Mauricio Mulder, autor de la iniciativa, pidió que esta se apruebe por insistencia, en vista de que fue observada por el Ejecutivo. ¿Necesita más debate la propuesta?

Yo pienso que deberían de reglamentar la ley actual. ¿Por qué no se reglamenta? Si quieren ver la nueva ley, falta mucho trabajo de por medio. Hay que afinar muchas cosas si quieren hacer realmente una ley operativa. Ninguna norma es buena cuando se saca a presión y sin debate. No se ha escuchado a los periodistas que trabajan en pequeñas empresas, en el Perú profundo, en la selva. No se les ha dado cabida, no han contado su historia.

¿Reglamentar la ley actual sobre la asignación de la publicidad estatal sería lo más sensato?

A mí me parece que es lo más rápido. La discusión en este momento, sobre el proyecto del congresista Mulder, es estéril; en cambio, la discusión para reglamentar la norma existente debería ser proactiva y nos ayudaría a salir de este impasse. Eso me haría a mí pensar que el Perú va a ganar algo en el tema. Si seguimos discutiendo sobre lo mismo, dándole una y otra vez al asunto, diciéndoles mermeleros a unos y otras cosas al otro, no vamos a llegar a ningún lado. El hecho de que no se haya fiscalizado bien los gastos del Estado en publicidad no implica que deba haber una ley para prohibir la publicidad, sería como matar una hormiga con un bulldozer. No tiene una relación directa. No vamos a ningún lado con esta discusión.

¿Cree que, de parte de algunos congresistas, al proponer esta iniciativa, hay una motivación distinta a la de resguardar el dinero del Estado?

Indudablemente hay un escozor. Es simplista: Si a un congresista de cualquier parte del mundo le dicen que con su sola firma puede eliminar toda crítica en la prensa y en los medios de comunicación, es posible que la firme. El problema es que eso traería consecuencias horribles, como las que vemos ahora en Venezuela, donde el cuarto poder, que es la prensa, no puede actuar porque la han destrozado. Allí cada día hay más arbitrariedades en contra de los periodistas.

Medidas como la prohibición de la publicidad estatal no nos convierten en Venezuela, pero abonan para que seamos vistos como un Estado que no pretendemos ser. ¿Cierto?

Así es. No somos Venezuela, pero estas medidas abren el camino de lo que no se debe hacer. No pareceríamos el Estado democrático y plural que somos.

AUTOFICHA



- “Soy presidente de la Junta Directiva del Consejo de la Prensa Peruana (CPP). Recibí la Orden del Sol como director de Canal N por su destacada labor en la búsqueda de la democracia. También obtuve la Medalla de Honor del Congreso de la República en el grado de Gran Oficial”.



- “Soy licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla. Estudié Química en la Universidad de Lausana, Suiza. Soy presidente de la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega), desde 2010, entidad que organiza en Lima la feria gastronómica Mistura”.



- “En Venezuela, la prensa no puede actuar, no existe, la han destrozado, la han eliminado. A un amigo mío venezolano le están imponiendo una sanción solo por tener una web. Eso ya es el colmo, una cosa de locos. El hombre no puede entrar en Venezuela hace más de dos años y encima lo sancionan”.