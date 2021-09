El congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) fue abordado por la prensa a su salida del Parlamento y fue consultado sobre las investigaciones sobre vinculaciones con el terrorismo que se siguen contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, y el jefe de gabinete, Guido Bellido.

“Un gobierno vinculado altamente a atentados terroristas con el ministro Maraví, un primer ministro investigado por apología al terrorismo...”, comenzó a decir el reportero de Latina, pero Bermejo no lo dejó terminar. “Perdón, perdón, quién está…pero investigación…”, dijo el congresista mostrando su incomodidad ante la interrogante.

“Si me permite terminar la pregunta”, dijo el periodista. Ante ello, Bermejo mostró su mayor incomodidad y replicó que “es que no es una pregunta, es un insulto, no te voy a responder porque estás insultando al gobierno de turno. Estás diciendo que estamos vinculados a atentados terroristas y, de verdad, una vez más, le pido de manera educada que por lo menos estructuren bien sus preguntas, y esa es tu opinión”.

Los reporteros presentes intentaron continuar con la preguntas haciendo referencia a los atestados policiales que vinculan a Maraví con supuestos ataques terroristas que se perpetraron en 1980 y 1981, así como en las declaraciones que el ministro brindó sobre estos cuestionamientos.

“Los atestados de la época sacaban a punta de violencia, ahí puedes encontrar a gente que no defiende a Sendero (Luminoso) como el señor (Gustavo) Gorriti (al que confundió con el periodista Ricardo Uceda) hace un recuento de cómo era la situación de la Policía”, replicó Bermejo para justificar su ofuscación.

“No magnifiquemos algo que no llego a una denuncia. El señor Maraví no ha sido ni siquiera denunciado después de esos atestado. Para mí es inocente porque si no caeríamos en algo que vivimos en la época de los 90″, agregó y dijo que “una simple acusación significó que miles de peruanos tuvieran que terminar presos”.

Una nueva protesta contra el premier Bellido. Decenas de mujeres rechazaron la postura misógina del primer ministro.

