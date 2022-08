Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, se refirió a la reprogramación de la lectura de la resolución sobre el pedido de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, y consideró que ambos deberían ser excarcelados.

En diálogo con RPP Noticias, manifestó que en el derecho peruano no existe la figura de la custodia temporal de los investigados cuya detención preliminar ya venció, pues la misma no tiene amparo legal.

“Creo que Yenifer Paredes de manera inmediata debe ser excarcelada, como el señor Nenil, porque en el derecho peruano no existe la figura de la custodia. Solo hay detención preliminar, que en este caso ha sido diez días y que ya venció en exceso, y luego el juez tiene que resolver de inmediato”, expresó.

“No existe la custodia temporal, no existe el ‘te detengo mientras resuelvo’, no tiene amparo legal. Ambas personas tiene que recuperar su libertad y no esperar la decisión del juez, que ha indicado que este domingo la anunciará”, agregó.

En ese sentido, para el abogado del mandatario las formas de limitación o privación de la libertad están expresadas en la ley y la Constitución, y son supuestos “muy claros”, con lo cual para él cualquier otra medida “no tiene asidero legal”.

“Lo importante acá e que a partir de este caso, poder poner como ejemplo de que es importante que los jueces internalicen que si es que no hay un amparo normativo, legal, lo que corresponde es que vencido el tiempo de la detención preliminar, ordenar la excarcelación y que estas personas puedan afrontar en libertad la audiencia y la decisión, sea en el sentido que se pronuncie”, subrayó.

Declaraciones de Benji Espinoza sobre reprogramación de lectura de resolución de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y José Medina. (Video: RPP TV)

Cabe indicar que el juez Johnny Gómez Balboa suspendió la lectura de la resolución sobre el pedido de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y José Medina Guerrero, debido a que su instancia tiene una recarga laboral, con casos complejos.

De este modo, la audiencia contra la cuñada del presidente Pedro Castillo y el alcalde de Anguía se llevará a cabo el próximo domingo 28 de agosto a las 4:00 p.m.