El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, dijo que si los congresistas no quieren ser infractores de la Constitución, deben archivar la denuncia constitucional contra su defendido y que fue presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Cabe indicar que esta denuncia fue admitida a trámite por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y está a la espera de que la Comisión Permanente determine el plazo de investigación para seguir con el procedimiento que terminará con un informe final.

“Tiene que ser archivada (la denuncia de la fiscal de la Nación). No puede ser aceptada esta denuncia así que, en su momento, debe ser archivada. Si es que los congresistas quieren evitar ser infractores constitucionales, tienen que archivarla, ese es el destino de esta denuncia, no hay otra”, declaró este viernes a Canal N.

Benji Espinoza insistió en que, tanto en la tutela de derechos que plantearon y que está en la Corte Suprema actualmente, así como su posición ante la denuncia de Patricia Benavides, su defensa es la misma: Pedro Castillo no puede ser investigado por delitos que no sean incluidos en el artículo 117 de la Constitución.

“Para poder acusar, primer tiene que investigar pero la investigación es solo dentro del Parlamento. En caso de traición a la patria, para que pueda haber una acusación de la Comisión Permanente ante le pleno del Congreso, tiene que haber previamente una investigación que se hace en la subcomisión”, aseveró.

El abogado de Castillo Terrones concluyó insistiendo que el Ministerio Público no puede denunciar constitucionalmente a su defendido por siete causales diferentes a las cuatro incluidas en el artículo de la Carta Magna. “Donde no lo dice, no existe manera de interpretar”, advirtió.

