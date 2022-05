Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, se pronunció sobre la decisión del Ministerio Público de incorporar al mandatario en la investigación preliminar que se le sigue al exministro de Transportes, Juan Silva.

Según indicó Espinoza a Perú21, están en desacuerdo respecto a esta decisión fiscal, pues, segura, “viola el artículo 117 de la Constitución”. Señaló también que la interpretación que se le ha dado a la norma es demasiado literal.

“De manera literal la Constitución nos dice una cosa; pero de manera sistemática, como debe leerse una disposición en ese sentido, prohíbe la investigación (a un presidente en ejercicio). De manera explícita prohíbe una acusación, de manera implícita prohíbe la investigación, porque es una fase vinculada a acusar; uno no investiga por investigar”, argumentó.

Insistió en que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha hecho “una interpretación errónea, incorrecta de la Constitución”.

El abogado adelantó las estrategias de defensa. Informó que primero recurrirían a “una acción de tutela de derechos que la tendría que resolver el juez supremo de investigación preparatoria”; de no prosperar, añadió, se interpondría una acción de amparo.

Comentó que fueron informados de esta medida el 28 de mayo, no días antes, como informó la Fiscalía. Y añadió:”Que se planteen más de un delito no cambia la situación. La Fiscalía no puede investigar si no está dicho en el art. 117″.

VIDEO RECOMENDADO

La vicepresidenta Boluarte fue al Foro Económico Mundial (WEF) a dar un doble discurso y a decir mentiras sobre la minería formal.