Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, consideró como “inadmisible” que la Comisión de Fiscalización del Congreso haya pasado a condición de investigado al mandatario.

El letrado explicó que el jefe de Estado no se ha negado a declarar, sino que ha pedido que se le envíen las preguntas por escrito.

“Se ha dicho que no ha ido al Congreso, pero el presidente no está obligado a ir, el presidente dijo que si querían información, ‘pues que envíen sus preguntas que les contestaré', ‘que si quieren la verdad colaboraré'”, expresó.

“Pero si lo que quieren es show, si quieren exponerlo, eso no lo permitiremos, entonces la comisión dice que como el presidente no ha hecho lo que nosotros queremos, pese a que no es legal, entonces lo pasamos a condición de investigado, eso es inadmisible”, añadió.

El día de ayer, la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Héctor Ventura (Fuerza Popular), decidió que el presidente Pedro Castillo deje de ser testigo y pase a tener la condición de investigado.

El legislador fujimorista que encabeza este grupo de trabajo aseguró que el objetivo de esta decisión es que el jefe de Estado responda las preguntas de la comisión sobre las presuntas irregularidades cometidas durante su Gobierno vinculadas a las reuniones en el inmueble de Sarratea, en Breña.

“En tres oportunidades hemos citado al presidente Pedro Castillo para que pueda rendir una declaración transparente, muy responsables, a raíz de que la ciudadanía, todo el país necesita que nuestro primer mandatario responda frente a estas graves acusaciones de presuntos actos de corrupción”, dijo ante la prensa Héctor Ventura el día miércoles

“(El cambio de condición a investigado) nos va a permitir, en su momento, la posibilidad de realizar denuncias penales y constitucionales”, agregó.

