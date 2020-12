El problema en Ica parece agudizarse. La región agrícola por excelencia pasa sus horas más complicadas. Los trabajadores de los campos de cultivo exigen mejoras laborales, pero la mayoría de los manifestantes están relacionados a services que se quedan con parte del jornal y no reconocen los derechos de los trabajadores.

¿Cuál es la situación de la región Ica?

Esto no habría escalado si las fuerzas del orden se hubieran instalado el lunes a las 4:00 a.m. Empezaron a marchar al lado de la Panamericana y empezó una seguidilla de actos impactantes: se quemaron garitas, rompieron instalaciones y entraron a los campos. El personal (que trabajaba) se replegó y se retiró.

Según los manifestantes, las condiciones laborales en los campos de Ica son malas.

El sector agroexportador ha evolucionado de manera impresionante. He trabajado en uva de mesa desde el 2000 en un fundo en Chincha y conozco cómo eran las realidades. Hoy en día nos peleamos por los trabajadores, competimos por el personal a través de los sueldos y tratamos de dar el mejor transporte y la mejor alimentación. El mercado está generando que haya suficiente demanda para que los sueldos vayan más arriba, y siempre por encima del sueldo mínimo. Cuando un empleado no está contento un día, se puede ir a otra empresa el otro día.





¿Se debería revisar la ley agraria?

Los trabajadores formales de Ica ganan más del sueldo mínimo y tienen AFP o ONP y un seguro de salud. Creo que la ley agroexportadora ha sido muy beneficiosa para el trabajador. Si los políticos no lo creen así, que la deroguen y veamos si eso reduce o aumenta la informalidad en el Perú.





AGAP dice que el problema son las empresas informales y las services. ¿Qué papel cumplen estas dentro del sistema agroexportador?

Ica es la región con más formalismo laboral. Cuando eres informal, ves los mecanismos para reducir costos de la manera más cruel: en lugar de pagarle a una persona, le pagas una empresa (services) que no les da a sus trabajadores ningún beneficio. En las empresas formales estamos obligados (a brindar beneficios laborales) y tenemos inspecciones de la Sunafil continuamente. La Sunafil tendría que ir más a los informales. Al trabajador, finalmente, no le importa si eres formal o no. A ellos le importa que le pagues un buen sueldo y todas tus obligaciones. Un formal paga CTS, paga AFP y vacaciones, esa parte está siendo difícil de explicar. Los trabajadores requieren más información para que comparen.





¿Y las services no pagan esos beneficios?

Es muy peligroso que no les paguen AFP y Essalud y los convencen por la liquidez. Las services les ofrecen un poco más pero no el total de la retención que nosotros sí debemos hacerle al empleado.





¿Es difícil ser formal?

En Ica la mayoría somos exportadores. Pasamos por Aduanas y por eso debemos cumplir con todo. El Estado supervisa las labores de la empresa.





¿Se puede subir el jornal diario?

El mercado lo está haciendo, pero les puedo enseñar planillas de señoras que embalan uva que ganan S/1,000 a la semana. La población lo que tendría que exigir es que el sueldo mínimo se suba.





