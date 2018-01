¿Qué beneficios obtiene Alberto Fujimori tras recibir el indulto humanitario?

Los ex presidentes del Perú gozan de ciertos beneficios, como un sueldo equiparable al de un congresista, un vehículo, chofer, 11 agentes de seguridad, seguro de salud, entre otros.

Estos beneficios fueron suspendidos a Alberto Fujimori, debido a que fue condenado por el Poder Judicial por varios delitos, entre ellos homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado.

Sin embargo, el 24 de diciembre del 2017, día de Navidad, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó un indulto humanitario. ¿Con ello, se le restituyen todos los beneficios como ex mandatario del Perú?

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga dijo a Perú21 que no se le deberían restituir los beneficios presidenciales a Fujimori “porque sigue siendo un reo, solo que está perdonado”.

“Que no tenga beneficios es producto de una condena, y la condena existe, lo que ya no existe es el cumplimiento de la condena. Esa es la diferencia entre el indulto y la amnistía, entonces yo creo que no tiene derecho a ningún beneficio”, declaró.

Quiroga remarca que “el indulto lo que hace es liberar la pena que estaba cumpliendo y la gracia lo que hace es liberar los futuros procesos, pero la sanción queda”.

Distinta es la opinión del ex presidente del Tribunal Constitucional (TC) Víctor García Toma. En diálogo con este diario señaló que “más allá del hecho de que una persona pueda haber sido objeto de un indulto humanitario, por la cual se perdona la pena, se repone todos los derechos que la ley que se declararon en suspenso durante el periodo de condena, y hay algunos que nunca se pierden”.

Sostuvo que “los aspectos referidos a seguridad Fujimori los mantiene, porque no se puede dejar de reconocer que él ha sido ex presidente y, en consecuencia, el grado de vulnerabilidad de su integridad o el tema de derecho a la vida es superior a cualquier derecho ciudadano. Esto ha estado suspendido porque estuvo recluido pero al salir en libertad se debe restablecer la custodia”.

“En tanto no exista una ley que anule, modifique, restringa o limite los derechos o beneficios o prerrogativas de su condición de ex presidente la autoridad administrativa está obligada a restablecerlos”, manifestó. No obstante, dijo que “no tiene el derecho a la pensión presidencial porque la ley, si mal no recuerdo, decía que se suspendía a resueltas del proceso, y como el proceso lo condenó perdió ese derecho”.

Ambos constitucionalistas coincidieron en que deberá ser la Presidencia de la República quien, mediante un trámite administrativo, especifique los alcances del indulto otorgado a Fujimori.