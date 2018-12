El congresista Alberto de Belaunde criticó la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Morán , impulsada por las bancadas de Fuerza Popular y el Partido Aprista Peruano, y dijo que solo contribuirá al desprestigio que ya tiene el Congreso ante la opinión pública.

"Creo que estamos cayendo nuevamente, en justamente, uno de los motivos por los cuales el Congreso está tan desprestigiado. La interpelación, no como mecanismo para conocer la verdad, para que se rinda cuentas, sino como mecanismo para golpear al gobierno de Martín Vizcarra", apuntó en entrevista con RPP.

Para Alberto de Belaunde , la moción responde a un objetivo de Fuerza Popular, bancada que, asegura, buscaba una interpelación contra algún ministro de Estado antes de culminar la legislatura ordinaria.

"Creo que la situación ha sido bastante clara. No hay elementos suficientes para considerar que ha habido una interceptación o espionaje. Creo que si no hubiese renunciado la ministra de Cultura (Patricia Balbuena), la interpelada hubiese sido ella; pero que querían terminar esta legislatura con una interpelación me queda clarísimo", indicó.

Inmunidad parlamentaria

Alberto de Belaunde , de otro lado, propuso eliminar la inmunidad parlamentaria mediante una legislatura extraodinaria convocada para enero, donde también se debatiría, con prioridad, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

"Junto con la ley de la Junta Nacional de Justicia, el Congreso tiene que dar un mensaje a la ciudadanía. Se tiene que decir que hemos escuchado lo que nos han dicho y este es el cambio que estamos proponiendo; esto tiene que iniciar una etapa de reformismo en el Congreso", refirió.

Consideró que esta medida es más importante que la no reelección inmediata de congresistas que fue aprobada en el referéndum, ya que la inmunidad ha sido "fuente permanente de pérdida de la legitimidad de ejercicio del Congreso".

"Hubiera preferido eliminar la inmunidad parlamentaria y mantener la reelección. Tenía la expectativa de hacer una carrera parlamentaria. Creo, además, que esto no va a solucionar nada ya que en el país la tasa de reelección es muy baja", apuntó De Belaunde.