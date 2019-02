De Belaunde estima que en mayo presentará informe final sobre abuso a menores

El congresista Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) estimó que la comisión que investiga abusos sexuales contra menores de edad en diversas organizaciones podría presentar su informe final en mayo.

Según indicó a la agencia Andina, este grupo de trabajo está investigando tres casos emblemáticos basados en denuncias de ex integrantes del Sodalicio de Vida Cristiana, ex alumnos del colegio particular Héctor de Cárdenas y denuncias de niñas y adolescentes awajún y wampis en colegios de la provincia de Condorcanqui, en Amazonas.

“La idea es marcar un antes y un después en la manera en cómo enfrentamos este problema. Vamos a elaborar un informe con la radiografía de lo que ocurre y las propuestas para enfrentar esto”, manifestó De Belaunde.

En ese sentido, refirió que la comisión ha recabado testimonios valiosos, así como información de instituciones y de expertos con la cual elaborarán propuestas orientadas a impulsar la prevención de abusos sexuales, facilitar la denuncia de estos hechos y sancionar a los agresores.

Además, el legislador resaltó la importancia de que el Estado y la sociedad tomen conciencia sobre la necesidad de ejecutar políticas públicas efectivas para hacer frente a esta problemática.

Finalmente, De Belaunde expresó su confianza en que el informe reciba el respaldo de los integrantes de la comisión, para posteriormente elevarlo al pleno del Legislativo.

“Este no es un tema político, yo creo que todas las bancadas están comprometidas en luchar contra la violencia y abuso a menores”, aseveró.

Como se recuerda, en diciembre del 2018 el pleno del Congreso aprobó la ampliación de plazo, por 90 días, a la comisión investigadora de abusos sexuales contra menores de edad, liderada por Alberto de Belaunde.