Beder Camacho, exsubsecretario de Palacio de Gobierno,se refirió al allanamiento en Palacio el pasado 9 de agosto, donde la Fiscalía buscaba a la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes, asegurando que todo se trató de un “espectáculo” que hizo el fiscal.

“El primer allanamiento fue para el Despacho presidencial, el fiscal ingresó directo. Cuando quiso ingresar al despacho, dentro de Palacio, se le dijo lo que decía la misma resolución del juez: ‘No pueden ingresar a ningún ambiente en donde el presidente cumpla sus funciones constitucionales’. Por eso le dijimos que no podía ingresar. Entonces, quiso hacer su espectáculo el fiscal en ese momento”, indicó Camacho en una entrevista para Canal N.

“La segunda fue la residencia, y esta tiene un propietario por el lapso de cinco años, que es el presidente de la República, nosotros como despacho presidencial no estamos para estas cosas”, agregó.

Cabe recordar que la Fiscalía allanó Palacio de Gobierno en busca de Yenifer Paredes, cuñada del mandatario a quien se le dictó 30 meses de prisión preventiva en medio de una investigación en su contra por presuntamente formar parte de una organización criminal.

“No me voy a correr ni me voy a ir a la clandestinidad”

En diálogo con Exitosa, Beder Camacho aseguró estar seguro de su inocencia y descartó ser colaborador del Ministerio Público, pues no tiene ningún delito que confesar.

“Las investigaciones son por el Gabinete en las sombra, todos los ministros dijeron que ni Beder ni los denunciados hemos pedido nada, es por ello, con esa tranquilidad, que cuando sale la segunda investigación, voy a afrontar el proceso porque tengo la tranquilidad de que voy a salir ileso, yo no me voy a correr del país no me voy a ir a la clandestinidad, he dicho que voy a colaborar en todo”, aseguró.

