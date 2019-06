Becerril: "Uniforme de la patria no puede estar sometido a huachaferías" que propone ministra Montenegro

La participación de miembros del Ejército del Perú en el programa “Fuerza Sin Violencia”, que busca erradicar la violencia de género y en cuyo marco un grupo de oficiales y suboficiales se vistió con mandiles rosados encima de sus uniformes, sigue generando polémica.

El congresista Héctor Becerril, quien actualmente se encuentra con licencia en Fuerza Popular, cuestionó el uso de mandiles por parte de un grupo de militares.

No obstante, se pronunció en contra de una eventual convocatoria al titular de Defensa, general José Huerta, a la Comisión de Defensa del Parlamento.

“Yo no tengo problema con que ellos con su ropa, que no sea el uniforme, se pongan el mandil, muchos seguro lo hacemos, ese no es problema; el problema es que se ha vejado el uniforme de la patria”, expresó.

Indicó que en este caso no tiene nada que ver el color del mandil (rosado), el problema es la manera en cómo se usó.

“Yo creo que el uniforme de la patria no puede estar sometido a estos caprichos, a estas huachaferías que propone la ministra ( Gloria Montenegro)”, indicó.

Héctor Becerril opinó que lo que se buscaría con este gesto es impulsar la ideología de género.

No obstante, insistió en que convocar al titular de Defensa "es irse muy allá".

"Que esto sirva para que no más se vuelva a vejar el uniforme de la patria. ¿Qué más va a solucionar el ministro viniendo? Ya está hecho", subrayó.