Becerril sobre revelación de 'Escorpio': “No hace más que confirmar lo que ya se sabía”

Héctor Becerril, presidente de la Comisión Madre Mía, opinó que lo dicho por el capitán del Ejército (r) Ricardo Falconí Álvarez, conocido como ‘Escorpio’, sobre que el ex presidente Ollanta Humala es el ‘Capitán Carlos’, “no hace más que confirmar lo que ya se sabía”.

Agregó que no entiende porque hasta ahora “el Ministerio Público no investiga con nombres propios” cuando hay diversos testimonios que involucran al ex mandatario. “Se investiga al que Pablo Sánchez (fiscal de la Nación) quiere, con los que no se siguen haciéndose los tontos”, dijo a Perú21.

En ese sentido, Becerril asegura que es importante que la comisión no solo investigue “los hechos en torno a las desapariciones forzadas o asesinatos”, sino también de cómo han venido actuando los jueces y fiscales.

“Vamos a citar a todos los que tengamos que citar, y para la primera quincena de diciembrevamos a estar yendo a Madre Mía”, mencionó.