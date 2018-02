Becerril: "Hay pacto por la impunidad entre fiscal de la Nación y Kuczynski"

El coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela Barba, interrogará, junto con los fiscales Germán Juárez y Domingo Pérez, al ex ejecutivo de Odebrecht Jorge Barata el próximo 27 y 28 de febrero en Brasil, pero solo lo hará sobre el financiamiento por parte de la constructora brasileña al Partido Nacionalista y de Fuerza Popular.

En entrevista al diario Gestión, Vela confirmó que el fiscal Hamilton Castro, a cargo del caso Lava Jato , no le ha remitido ninguna pregunta para Barata en el marco de su investigación al presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Esta situación ha generado malestar en Fuerza Popular y motivó al vocero Héctor Becerril a denunciar que "hay un pacto por la impunidad entre el jefe de Estado y el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez".

"Es un hecho sumamente grave y delicado con el que queda demostrado el blindaje que hay desde el Ministerio Público a la corrupción de PPK. Ahora optan porque no se le pregunte a Barata sobre Kuczynski. ¿Hasta cuándo van a seguir encubriéndolo?", cuestionó.

En diálogo con Perú21, Becerril recordó que el presidente de la República condicionó su declaración a la Comisión Lava Jato a que se recoja previamente el testimonio de Barata. A partir de ello, el parlamentario fujimorista refirió que no tiene duda de que antes de asumir esa estrategia, "PPK ya se había puesto de acuerdo con la Fiscalía para que no se le pregunte a Barata sobre los pagos Kuczynski".

"El presidente se burla de todos los peruanos. Yo pregunto ahora, ¿los congresistas que decían que no se presente la moción de vacancia hasta que declare Barata qué van a decir? Se les va a caer la careta, todo está concertado para que finalmente PPK salga impune", reclamó.

Finalmente, Becerril conminó a la Comisión Lava Jato a oficiar nuevamente a Kuczynski para que dé su declaración "pero esta vez, dijo, fijando día y hora. A la comisión le falta temple, ¿por qué no va a Palacio y se queda ahí hasta que el presidente la reciba? No podemos esperar más, no puede PPK burlarse del Congreso y del país", señaló.