Becerril: "No conozco ningún tema de gran política que haya dirimido Kenji Fujimori"

El vocero alterno de Fuerza Popular , Héctor Becerril , afirmó que su colega Kenji Fujimori "está en su derecho de asistir o no" ante el comité de disciplina. Fue al comentar su inconcurrencia, el día de hoy, ante el grupo de trabajo que preside César Segura.

No obstante, el legislador manifestó que la actitud del hermano menor de Keiko Fujimori será tomada en cuenta por el comité disciplinario: "Que no se diga que no se le dio la oportunidad de hacer los descargos correspondientes".

Kenji Fujimori, se recuerda, es sometido a un proceso disciplinario junto con otros nueve legisladores de Fuerza Popular con quienes se abstuvo de votar en favor de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

A través de un tuit, empero, Fujimori minimizó la convocatoria catalogándola de "política pequeña".

Al respecto, Becerril replicó que "habrá que ver cuáles son los asuntos de gran política que él ( Kenji Fujimori) maneja. Por el momento no conozco ningún tema de gran política que haya dirimido en los seis años que lo conozco", subrayó.